Khởi động Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì Cộng đồng 2026 với thử thách Audax 600 km

Vào lúc 04g00 sáng 29/8/2026, Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600 km (Thử thách Saigontourist Group Audax 600) đã chính thức khởi tranh tại khu vực Công trường Lam Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, mở màn cho chuỗi chương trình Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì Cộng đồng năm 2026.

Tham gia thử thách có 150 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó có 4 vận động viên quốc tế đến từ Thụy Sĩ, Nam Phi, Singapore và Đức, cùng 8 vận động viên nữ. Các vận động viên sẽ chinh phục cung đường dài 600 km, với thời gian giới hạn 41 giờ, dự kiến trở về điểm xuất phát tại khu vực Công trường Lam Sơn vào khoảng 21g00 ngày 30/8/2026.

Không chỉ là một thử thách về thể lực, Saigontourist Group Audax 600 còn được xây dựng như một hành trình trải nghiệm điểm đến bằng xe đạp, đi qua những không gian thuộc địa giới hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các khu vực thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương trước đây.

Trên hành trình 600 km, các vận động viên không chỉ đối mặt với những giới hạn của sức bền, ý chí và khả năng tự chủ, mà còn có cơ hội cảm nhận sự đa dạng của một TP Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển – từ đô thị trung tâm đến những vùng đất giàu giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa.

Đây cũng là điểm khác biệt mà Saigontourist Group mong muốn tạo ra khi đưa Audax vào khuôn khổ ngày hội: mỗi kilomet không chỉ là một đơn vị của cuộc đua, mà còn là một phần của hành trình khám phá điểm đến. Thông qua hoạt động này, Saigontourist Group mong muốn mở thêm một cách tiếp cận trong quảng bá du lịch, cảnh quan và những không gian phát triển mới của Thành phố, đồng thời từng bước kết nối thể thao với du lịch, trải nghiệm với điểm đến.

Lần đầu tiên phối hợp cùng Câu lạc bộ Audax Vietnam tổ chức Thử thách Saigontourist Group Audax 600, Saigontourist Group mong muốn đưa một hoạt động xe đạp đường dài có tính thử thách cao đến với Ngày hội Xe đạp Vì cộng đồng.

Audax Vietnam nhìn nhận Saigontourist Group Audax 600 là một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bộ môn xe đạp đường dài tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. TP Hồ Chí Minh cũng chính là nơi Audax được hình thành và phát triển tại Việt Nam, với sự đồng hành tích cực của các câu lạc bộ và cộng đồng xe đạp tại Thành phố cùng các khu vực lân cận.

Thử thách Saigontourist Group Audax 600 cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group Vì Cộng đồng năm 2026, do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 29 và 30/8/2026.

Ngày hội được tổ chức trong không khí hướng tới 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh và dấu mốc 51 năm hình thành, phát triển của Saigontourist Group.

Tiếp nối hành trình Audax 600, sáng 30/8/2026, Ngày hội sẽ chính thức khai mạc tại Công trường Lam Sơn, phía trước Nhà hát Thành phố. Ngay sau Lễ khai mạc, dự kiến hơn 1.000 người sẽ cùng tham gia Diễu hành xe đạp vì cộng đồng trên cung đường khoảng 5,1 km qua khu vực trung tâm Thành phố.

Sự kiện quy tụ nhiều thành phần tham gia, từ lãnh đạo Thành phố, đại diện các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan ngoại giao, tổ chức hữu nghị, cán bộ, người lao động Saigontourist Group đến các câu lạc bộ xe đạp, vận động viên phong trào, người dân, du khách và cộng đồng yêu thích xe đạp.

Sau hoạt động diễu hành, từ 09g00 ngày 30/8, Giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group Vì Cộng đồng năm 2026 sẽ diễn ra tại khu vực Bình Khánh – Cần Giờ, với sự tham gia của các câu lạc bộ, vận động viên xe đạp phong trào và cộng đồng yêu thích bộ môn xe đạp. Trên cung đường Rừng Sác – Duyên Hải, các vận động viên sẽ tranh tài giữa không gian thiên nhiên xanh ngát của vùng duyên hải Cần Giờ.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, tinh thần “Vì cộng đồng” là một cấu phần quan trọng của ngày hội. Trước thềm chương trình, vào ngày 22/8/2026, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà bánh Trung thu do hệ thống khách sạn thuộc Saigontourist Group sản xuất cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Cần Giờ, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn hơn.

Đặc biệt, Ban Tổ chức trao tặng 51 chiếc xe đạp cho học sinh THCS và THPT vượt khó, hiếu học tại xã đảo Thạnh An và các địa phương của Thành phố. 51 chiếc xe đạp là 51 hành trình tiếp sức đến trường, gửi gắm sự động viên để các em có thêm điều kiện đến trường, học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Lễ bế mạc và trao giải Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2026 sẽ diễn ra vào trưa ngày 30/8/2026 tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Cần Giờ, với chương trình vinh danh các nhà tài trợ, trao cúp, huy chương và giải thưởng cho những vận động viên đạt thành tích xuất sắc.