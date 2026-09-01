Saigontourist Group khép lại Ngày hội Xe đạp vì Cộng đồng 2026

Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì Cộng đồng năm 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trưa 30-8-2026 tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Cần Giờ, sau hai ngày diễn ra sôi nổi (29 và 30-8) với ba hoạt động trọng tâm: Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600km, Diễu hành xe đạp vì cộng đồng và Giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026.

Sự kiện thu hút hơn 1.500 lượt người tham gia, trong đó có 150 vận động viên đăng ký tham gia Saigontourist Group Audax 600, hơn 1.000 người tham gia Diễu hành và 350 vận động viên tham gia tranh tài Giải đua xe đạp tranh cúp Saigontourist Group – một con số ấn tượng cho lần đầu tiên tổ chức.

Được tổ chức lần đầu tiên trong không khí hướng tới 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và dấu mốc 51 năm hình thành, phát triển của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Ngày hội đã trở thành một hoạt động thể thao cộng đồng quy mô, giàu ý nghĩa, góp phần quảng bá và lan tỏa niềm tự hào về Thành phố.

Ba hoạt động – ba sắc thái – một tinh thần kết nối

Dấu ấn đầu tiên của Ngày hội được tạo nên từ hơn 1.000 người thuộc nhiều thế hệ và cộng đồng cùng tham gia Diễu hành xe đạp vì cộng đồng trên cung đường khoảng 5,1km qua khu vực trung tâm Thành phố vào sáng 30/8. Những vòng xe nối tiếp nhau qua các tuyến đường và không gian đô thị tiêu biểu đã tạo nên một hình ảnh sinh động về một TP Hồ Chí Minh năng động, cởi mở, thân thiện và giàu tinh thần cộng đồng.

Nếu Diễu hành xe đạp vì cộng đồng mang đến hình ảnh của một Thành phố cùng chuyển động, thì Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600km lại là hành trình chinh phục giới hạn cá nhân. Xuất phát lúc 4g00 ngày 29/8 tại Công trường Lam Sơn, thử thách quy tụ 150 vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, đưa các tay đua đi qua nhiều khu vực thuộc không gian địa giới hành chính mới của TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cung đường Audax 600 km được thiết kế như một hành trình khám phá đa sắc màu, đưa các vận động viên đi qua những không gian biển, làng chài, rừng cao su, hồ nước, đô thị và nhiều địa danh lịch sử, văn hóa như Vũng Tàu, Minh Đạm, Lộc An – Bến tàu không số, Hồ Tràm, Bình Châu, Hồ Dầu Tiếng, Địa đạo Củ Chi, Láng Le – Bàu Cò… Từ biển đến núi, từ những vùng quê yên bình đến nhịp sống đô thị, mỗi chặng đường không chỉ thử thách sức bền mà còn mở ra một cách khám phá vùng đất Đông Nam Bộ bằng xe đạp.

Sau hơn 41 giờ chinh phục cung đường, 108 vận động viên đã xuất sắc hoàn thành trọn vẹn hành trình 600km, chính thức về đích trước thời hạn quy định, tương đương tỷ lệ hoàn thành hơn 70% – một kết quả được giới xe đạp phong trào đánh giá cao đối với một chặng đua siêu bền vốn nổi tiếng khắc nghiệt.

Dẫn đầu nhóm vận động viên về đích sớm nhất là Phạm Văn Trước, hoàn thành cự ly trong 10 giờ 24 phút; tiếp theo là Stefan Ewers với 10 giờ 52 phút, Võ Kỳ Nam với 12 giờ 10 phút, Phạm Văn Thảo với 12 giờ 33 phút và Nguyễn Thế Hoàn với 12 giờ 55 phút.

Đáng chú ý, vận động viên Lê Thị Hữu Danh là nữ vận động viên đầu tiên hoàn thành thử thách, với thời gian 17 giờ 09 phút và nằm trong tốp 25 vận động viên về đích đầu tiên.

Với các tay đua, mỗi kilomet trên cung đường không chỉ là một thử thách về thể lực và ý chí, mà còn là cơ hội trải nghiệm cảnh quan, không gian đô thị, thiên nhiên và những vùng đất đang cùng tạo nên diện mạo mới của TP. Hồ Chí Minh.

Thử thách “Saigontourist Group Audax 600 km” được tổ chức an toàn, nghiêm túc. Công tác y tế, hậu cần và hỗ trợ vận động viên được triển khai đảm bảo xuyên suốt hành trình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Kết quả và những phản hồi tích cực của vận động viên sau chương trình góp phần khẳng định sức hấp dẫn của thử thách “Saigontourist Group Audax 600 km”, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí bền bỉ và hình ảnh tích cực của Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì Cộng đồng năm 2026.

Trong khi đó, Giải đua Xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì Cộng đồng năm 2026 đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi trên cung đường Rừng Sác – Duyên Hải giữa không gian thiên nhiên xanh ngát của Cần Giờ.

350 vận động viên đến từ các câu lạc bộ xe đạp phong trào, cộng đồng yêu thích xe đạp, cán bộ và người lao động Saigontourist Group đã cùng tranh tài, tạo nên những cuộc bứt tốc giàu cảm xúc, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, giao lưu và kết nối cộng đồng.

Những con người cùng nhau lên đường, cùng nhau về đích

Tại lễ tổng kết Ngày hội, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì Cộng đồng năm 2026 chia sẻ: “Nếu hỏi tôi điều gì đẹp nhất của Ngày hội năm nay, tôi sẽ nói đó là hình ảnh mọi người cùng nhau đạp xe. Khi chúng ta cùng ngồi lên xe, cùng đi trên một cung đường, khoảng cách dường như không còn nữa. Xe đạp không chỉ đưa chúng ta đi xa hơn, mà còn đưa con người đến gần nhau hơn.”

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết: “Saigontourist Group tổ chức Ngày hội với một mục tiêu rất rõ ràng: vì cộng đồng. Chúng tôi mong mục tiêu ấy không chỉ nằm trong tên gọi của sự kiện hay dừng lại ở những phần quà Trung thu và những chiếc xe đạp trao cho các em mà sẽ tiếp tục được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới”.

Từ những giá trị mà Ngày hội đã cùng nhau tạo nên, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa gửi gắm: “Hôm nay, chúng ta khép lại Ngày hội tại Cần Giờ, nhưng tôi mong tinh thần của Ngày hội sẽ tiếp tục. Chúng ta hãy tiếp tục đạp xe để khỏe hơn, gặp nhau nhiều hơn, khám phá thêm những vùng đất mới, sống xanh hơn và cùng làm thêm những điều tốt đẹp cho cộng đồng”

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, Ông Ngô Quang Vinh – Chủ tịch Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – cũng đánh giá cao ý nghĩa và quy mô tổ chức của Ngày hội, khẳng định đây là tiền đề để phong trào xe đạp thể thao tại Thành phố tiếp tục được nhân rộng trong cộng đồng.

“Kho ảnh online” – lưu giữ những khoảnh khắc trên đường đua Một món quà đặc biệt được Ban Tổ chức dành tặng cộng đồng tham dự Giải đua xe đạp tranh cúp Saigontourist Group là “Kho ảnh online” trên website chính thức của Saigontourist Group (www.saigontourist.com.vn).

Kết quả nổi bật của Ngày hội

● Hơn 1.500 lượt người tham gia xuyên suốt 3 hoạt động trong 2 ngày (29–30/8/2026).

● Hơn 1.000 người tham gia Diễu hành xe đạp vì cộng đồng, cung đường 5,1km qua trung tâm Thành phố.

● 150 vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký Thử thách xe đạp siêu bền Audax 600km; 108 vận động viên hoàn thành trọn vẹn hành trình 600km.

● 350 vận động viên tranh tài tại Giải đua Xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì Cộng đồng 2026 trên cung đường Rừng Sác – Duyên Hải, Cần Giờ.

● 51 chiếc xe đạp và nhiều phần quà Trung thu được trao tặng cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ và các địa phương của Thành phố.

● “Kho ảnh online” lưu giữ và mã hóa toàn bộ hình ảnh thi đấu theo số báo danh, phục vụ vận động viên trên website chính thức của Saigontourist Group.