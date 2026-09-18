108 golfer tranh tài Giải golf KOHBLE Championship

Trưa 18-9, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM), Giải golf KOHBLE Championship – Tranh Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026 lần thứ hai chính thức khai mạc.

Nghi thức phát bóng khai mạc Giải golf KOHBLE Championship – Tranh Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026. Ảnh: BTC

Giải năm nay quy tụ 108 golfer là đại diện các CLB golf, doanh nhân, nhà báo và nghệ sĩ. Cuộc tranh tài này còn hướng tới tạo dựng một không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao.

Sự góp mặt của 108 golfer đến từ nhiều lĩnh vực tạo nên màu sắc riêng cho giải đấu. Bên cạnh các golfer thuộc những CLB golf, giải còn có sự tham gia của các nhà báo, nghệ sĩ, doanh nhân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM, Đồng Nai cùng nhiều tỉnh, thành.

Tổng biên tập Báo Thể thao và văn hoá Nguyễn Thiện Thuật phát biểu khai mạc giải vào trưa 18-9

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật – Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam cho biết: “Trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, Báo Thể thao và Văn hóa luôn kiên định với tôn chỉ “thể thao – văn hóa – con người”; không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, đồng thời chủ động tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa xã hội.

Với chúng tôi, báo chí không chỉ phản ánh đời sống mà còn có trách nhiệm kết nối các nguồn lực, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, năng động, phát triển bền vững.

Mỗi cú đánh ở Giải golf KOHBLE Championship – Tranh Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026 thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và tinh thần chinh phục của người chơi golf. Quan trọng hơn, giải mở ra một không gian giao lưu, kết nối và chia sẻ; nơi tinh thần thể thao gặp gỡ trách nhiệm xã hội, nơi những mối quan hệ hợp tác mới được hình thành trên nền tảng của sự tin cậy và cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp”.

BTC và các golfer dự giải tại lễ khai mạc ngày 18-9.

Giải đấu được tổ chức theo hình thức shotgun, với 108 golfer cùng tranh tài trên sân golf Tân Sơn Nhất. Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức trao giải Best Gross; các bảng A, B và C có giải Nhất, Nhì, Ba; bảng Nữ có giải Nhất, Nhì. Bên cạnh đó là các giải kỹ thuật gồm 2 giải Longest Drive và 2 giải Nearest to the Pin.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của giải là các phần thưởng Hole-in-One tại những hố được Ban Tổ chức bố trí giải thưởng đặc biệt. Trong ngày thi đấu, golfer Phan Văn Khánh đã ghi HIO tại hố 4C, tạo nên khoảnh khắc đầy phấn khởi cho các golfer và thành viên Ban Tổ chức.

Tin liên quan Công bố bảng chia tiền thưởng giải golf Lexus Challenge 2025

KHÁNH VÂN