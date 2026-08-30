“Giấc mơ bóng đá Nhật Bản mùa 2” gọi tên Trần An Thịnh và Đinh Tuấn Vũ

Dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản mùa 2” tại Việt Nam đã khép lại vào ngày 30-8 trên sân vận động Hoa Lư (TPHCM). Vượt qua gần 1.000 thí sinh tranh tài từ vòng loại, hai tài năng trẻ Trần An Thịnh và Đinh Tuấn Vũ đã giành ngôi quán quân của mùa tuyển chọn lần này.

Hai tài năng trẻ Trần An Thịnh và Đinh Tuấn Vũ giành chiến thắng ở đợt tuyển chọn mùa này của Pocari Sweat - Dream Project

Vòng chung kết diễn ra vào ngày 30-8, quy tụ gần 100 ứng viên xuất sắc. Trên sân cỏ, các vòng thi diễn ra liên tục với nhịp độ cao, đòi hỏi các ứng viên phải phối hợp cá nhân, đồng đội, xử lý tình huống và thích nghi nhanh với diễn biến bài thi.

Không khí sôi nổi kéo dài xuyên suốt chương trình, từ sáng sớm khi các ứng viên bước vào hình thức thi đấu chuyên nghiệp được chia làm hai giai đoạn.

Sau vòng buổi sáng, 50% số lượng các cá nhân nổi bật tiếp tục bước vào lượt đấu đối kháng nâng cao vào buổi chiều. Tại đây, ban huấn luyện liên tục xoay tua đội hình, đặt các em vào những tình huống nhằm đánh giá toàn diện từ kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật, đến khả năng phối hợp đồng đội trong các bài thi đối kháng trực tiếp.

Trong suốt những trận thi đấu, Trần An Thịnh và Đinh Tuấn Vũ đã xuất sắc thể hiện các kỹ thuật ấn tượng, khả năng quan sát, xử lý tình huống sắc bén.

Ông Oyamada Kohei, Tổng Giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam (áo xanh) cùng các HLV trong ban tuyển chọn

Đóng vai trò cố vấn chuyên môn chương trình, HLV Đinh Hồng Vinh theo sát và đưa ra những lời khuyên giúp các bạn nhỏ phát triển tư duy chiến thuật, hoàn thiện lối chơi, nâng cao khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “100 ứng viên có mặt tại vòng chung kết đều đã chứng minh năng lực và tinh thần nỗ lực qua vòng sơ tuyển. Ở giai đoạn cuối, chúng tôi không chỉ nhìn vào một khoảnh khắc nổi bật mà đánh giá sự ổn định trong suốt quá trình thi đấu, từ kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng ra quyết định đến khả năng phối hợp và thái độ cầu tiến. Trần An Thịnh và Đinh Tuấn Vũ đã thể hiện tốt các tiêu chí đó và xứng đáng được lựa chọn”.

Trong thời gian tới, hai đại diện Việt Nam sẽ được Ban tổ chức hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027, kéo dài khoảng 2 tuần với sự đồng hành của Pocari Sweat.

Các thí sinh trong phần kiểm tra vào sáng 30-8

Ông Oyamada Kohei, Tổng Giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam, chia sẻ: “Pocari Sweat - Dream Project là một hành trình ý nghĩa mà Pocari Sweat mong muốn đồng hành lâu dài cùng các cầu thủ trẻ Việt Nam. Không chỉ tạo cơ hội để các em thử sức và trải nghiệm môi trường bóng đá tại Nhật Bản, chúng tôi mong dự án sẽ tiếp thêm động lực để các em kiên trì theo đuổi đam mê và không ngừng tiến về phía trước”.

KHÁNH VÂN