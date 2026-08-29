Sôi nổi Hội thao ngành Tài chính TPHCM 2026

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2026), Hội thao ngành Tài chính TPHCM 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giao lưu, gắn kết.

Các đội thi đấu môn futsal

Trong hai ngày 27 và 28-8 tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM, Hội thao ngành Tài chính TPHCM 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động thể thao ý nghĩa, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Pickleball được tổ chức thi đấu tại hội thao

Hội thao năm nay gồm 3 nội dung thi đấu là pickleball, futsal và kéo co. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của 10 đơn vị khách mời, xếp thành 11 đội tham gia tranh tài. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi nổi.

Môn kéo co diễn ra hấp dẫn

Thông qua các nội dung thi đấu, hội thao đã tạo sân chơi thể dục thể thao lành mạnh, khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn bó và phối hợp công tác.

NGUYỄN ANH