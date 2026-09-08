Gia Lai rước đuốc thiêng Tây Sơn khai màn Đại hội Thể dục thể thao

Tham gia có lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Ban tổ chức Đại hội TDTT cùng 21 vận động viên (VĐV) tiêu biểu. Đoàn xuất phát từ sân vận động Quy Nhơn, di chuyển theo quốc lộ 19 đến Bảo tàng Quang Trung.
Đoàn thực hiện nghi thức dâng hương, kính cáo trước Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và xin lửa. Ngọn lửa được trao cho VĐV tiêu biểu, sau đó đoàn rước trở về Quy Nhơn theo lộ trình quốc lộ 19 - Hùng Vương - Tây Sơn - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh - Tăng Bạt Hổ - Sân vận động Quy Nhơn.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn thực hiện nghi thức gửi lửa tại nhà thờ truyền thống Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định.
Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 là sự kiện thể thao quy mô lớn, góp phần tạo không khí sôi nổi, cổ vũ phong trào rèn luyện thể chất trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tuyển chọn lực lượng VĐV tiêu biểu tham gia các giải đấu cấp quốc gia.
Theo Ban tổ chức, đại hội sẽ thu hút 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luận viên và 500 trọng tài của 138 ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tham gia. Các vận động viên sẽ tham gia 14 bộ môn thi đấu, gồm: bắn nỏ, chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co, pickleball, karate, vovinam, taekwondo, billiards, kickboxing, boxing, việt dã, bóng bàn và cầu lông…