Gia Lai rước đuốc thiêng Tây Sơn khai màn Đại hội Thể dục thể thao

Ngày 8-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức nghi thức rước đuốc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ I-2026, tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thuộc Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

Tham gia có lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Ban tổ chức Đại hội TDTT cùng 21 vận động viên (VĐV) tiêu biểu. Đoàn xuất phát từ sân vận động Quy Nhơn, di chuyển theo quốc lộ 19 đến Bảo tàng Quang Trung.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai và các đại biểu thực hiện nghi thức rước đuốc

Đoàn thực hiện nghi thức dâng hương, kính cáo trước Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và xin lửa. Ngọn lửa được trao cho VĐV tiêu biểu, sau đó đoàn rước trở về Quy Nhơn theo lộ trình quốc lộ 19 - Hùng Vương - Tây Sơn - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh - Tăng Bạt Hổ - Sân vận động Quy Nhơn.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn thực hiện nghi thức gửi lửa tại nhà thờ truyền thống Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định.

Đuốc thiêng được rước từ đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 là sự kiện thể thao quy mô lớn, góp phần tạo không khí sôi nổi, cổ vũ phong trào rèn luyện thể chất trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tuyển chọn lực lượng VĐV tiêu biểu tham gia các giải đấu cấp quốc gia.

Ngọn đuốc sẽ vượt gần 40km đưa về phố biển Quy Nhơn để phục vụ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao

Theo Ban tổ chức, đại hội sẽ thu hút 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luận viên và 500 trọng tài của 138 ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tham gia. Các vận động viên sẽ tham gia 14 bộ môn thi đấu, gồm: bắn nỏ, chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co, pickleball, karate, vovinam, taekwondo, billiards, kickboxing, boxing, việt dã, bóng bàn và cầu lông…

NGỌC OAI