Người hâm mộ "tiếp lửa" đội tuyển Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nhằm tạo không gian giao lưu, cổ vũ và kết nối người hâm mộ bóng đá, chương trình trình chiếu trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Người hâm mộ xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 29-9, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 1, Bảng B diễn ra trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Tại TPHCM, trận đấu được truyền hình trực tiếp đến người hâm mộ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với 3 màn hình LED cỡ lớn.

Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức bóng đá trong không khí sôi động, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự đồng hành của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia. Đây là dịp để người dân và du khách cùng hòa mình vào ngày hội bóng đá, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trong hành trình chinh phục những mục tiêu tại giải đấu.

Không gian giao lưu, cổ vũ và kết nối người hâm mộ bóng đá tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tại FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 1, đội tuyển Việt Nam nằm ở Bảng B cùng các đối thủ Philippines (ngày 26-9), Thái Lan (ngày 29-9) và Pakistan (ngày 2-10); Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Theo thể thức của giải, chỉ có đội nhất mỗi bảng sau khi đá vòng tròn một lượt mới có suất chơi chung kết.

Với ý nghĩa quan trọng của bảng đấu, sự kiện đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan đêm 29-9 dự kiến thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ. FPT Play là đơn vị đồng hành cung cấp đường truyền và những hình ảnh đẹp nhất trong sự kiện phát sóng trực tiếp bóng đá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

DŨNG PHƯƠNG