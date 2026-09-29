Gần 2.000 HLV, VĐV tham gia chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026

Trong tháng 9 và tháng 10, nhiều hoạt động thể dục thể thao chào mừng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026” được tổ chức trên địa bàn TPHCM với sự tham dự của gần 2.000 huấn luyện viên, vận động viên.

Giải đá cầu nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi. Ảnh: THANH TÙNG

Chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026, Sở VH-TT TPHCM phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động thể dục thể thao với nội dung thi đấu đa dạng gồm: cầu lông, đá cầu nghệ thuật, pickleball, dân vũ thể thao và giải thể thao dân tộc thiểu số.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua các giải đấu, người dân có thêm cơ hội tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao nhận thức về vai trò của vận động đối với sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, chương trình góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đá cầu nghệ thuật là một trong những môn tranh tài trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Mở đầu chuỗi hoạt động là Giải đá cầu nghệ thuật nội dung giao lưu đồng đội đã diễn ra ngày 26-9 vừa qua tại Nhà thi đấu Bình Phú (TPHCM), thu hút 10 đội có vận động viên từ 40 tuổi trở lên tham gia. Dù khác nhau về nghề nghiệp và độ tuổi, tất cả đều có chung niềm đam mê thể thao và ý thức rèn luyện sức khỏe.

Sự nhiệt huyết của các vận động viên đã tạo nên bầu không khí thi đấu hào hứng, giàu năng lượng, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

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NGUYỄN ANH