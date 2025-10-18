Hơn 1.000 HLV, VĐV tham gia chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2025

Ngày 18-10 tại Trung tâm Cung ứng Dịch Vụ VH-TT phường An Hội Đông, Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh và Yoga thành phố tổ chức lễ khai mạc các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025”.

Các bài thi đấu dân vũ thể thao và đồng diễn thể dục dưỡng sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: THANH TÙNG

Chương trình hoạt động thể dục, thể thao chào mừng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2025” diễn ra từ ngày 18 đến 31-10 với sự tham dự của hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Các sự kiện thi đấu tổ chức ở những bộ môn: bóng bàn, bơi, cầu lông, cờ tướng, pickleball, dân vũ thể thao và đồng diễn thể dục dưỡng sinh.

BTC trao cờ lưu niệm đến các đoàn tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu, tạo động lực thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe hội viên người cao tuổi, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cho người cao tuổi.

Từ những sự kiện này, giới chuyên môn xây dựng được nguồn vận động viên vững mạnh để tập trung đào tạo và tập huấn, hướng đến việc tranh tài tại những giải vô địch và vô địch các câu lạc bộ toàn quốc.

Theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, các hoạt động TDTT cho người cao tuổi là một trong các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT cho mọi người nói chung và cho người cao tuổi nói riêng, qua đó thiết thực hưởng ứng và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Nội dung thi đấu dân vũ thể thao và đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Ảnh: THANH TÙNG

Sau lễ khai mạc, các đoàn tham dự tranh tài ở nội dung dân vũ thể thao và đồng diễn thể dục dưỡng sinh.

NGUYỄN ANH