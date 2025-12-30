Anthony Joshua bị thương trong vụ tai nạn xe chết người ở Nigeria

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng người Anh - Anthony Joshua - đã bị thương sau một vụ tai nạn xe hơi khiến cho 2 người thiệt mạng ở Nigeria, chỉ 10 ngày sau khi anh đấm gãy quai hàm của “YouTuber thích thượng đài” Jake Paul hôm 19-12-2025.

Joshua mới gặp tai nạn

Võ sĩ từng sở hữu 3 đai vô địch hạng nặng WBA (Super), IBF và WBO, năm nay 36 tuổi, có quê ở Watford nhưng mang dòng máu Nigeria ở trong người, được cho là chỉ bị thương nhẹ khi đang ngồi trên xe, theo báo cáo tại hiện trường.

Vụ tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc Lagos-Ibadan ở phía tây nam Nigeria (quê gốc của AJ do ba mẹ anh đều là người Anh gốc Nigeria) - làm cho 2 người thiệt mạng hiện đang gây ra chấn động với làng đánh quyền hạng nặng của thế giới.

Joshua là 1 trong 4 người đi trên chiếc SUV Lexus - khi chiếc xe này được báo cáo là đã va chạm với lại một chiếc xe tải đang đỗ gần một trạm xăng. Đoạn video trên MXH cho thấy là Joshua ở phía sau chiếc xe bị hư hỏng, đang nhăn nhó vì đau.

Theo lời cảnh sát địa phương của Nigeria, AJ đã được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị kịp thời; trong khi đó, các đoạn video khác lan truyền trên mạng cho thấy có 2 thi thể nằm rải rác trên đường sau vụ tai nạn được đánh giá rất khốc liệt.

Một nhân chứng tại hiện trường kể lại với tờ Punch rằng là: “Đó là một đoàn xe gồm có 2 chiếc: một chiếc Lexus SUV và một chiếc Pajero SUV. Joshua ngồi phía sau vị trí của tài xế, nhưng mà ngồi ngay bên cạnh anh ấy là một người khác”.

“Ngoài ra còn có một hành khách ngồi cạnh tài xế, nghĩa là, tổng cộng có 4 người ngồi trên chiếc Lexus khi tai nạn xảy ra. Trong khi đó, đội bảo vệ của Joshua đang ở trong chiếc xe phía chạy ngay sau trước khi xảy ra vụ tai nạn này!”.

“Tôi và các nhân chứng khác đã bắt đầu công tác cứu hộ và ra hiệu cho các phương tiện đang đến hỗ trợ. Chỉ vài phút ngay sau vụ tai nạn, các quan chức của Cục An toàn Giao thông Đường bộ Liên bang của Nigeria đã đến tới hiện trường”.

Vụ việc xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Joshua hạ gục “Paul em”, trong một trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp được phát trực tiếp trên Netflix thu hút đến 33 triệu người trên thế giới theo dõi, lọt vào tốp những trận đấu được xem nhiều nhất.

Tuy là Joshua chỉ bị thương nhẹ, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng thể chất của anh. Giới mộ điệu đang hy vọng rằng, vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến với kế hoạch thượng đài của anh ở trong mùa giải năm mới 2026.

Đ.Hg.