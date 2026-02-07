Mario Bautista vẫn tiếc nuối với trận thua Umar Nurmagomedov

Sự kiện UFC Vegas 113 dự kiến diễn ra tại Bát giác đài Meta Apex (Enterprise, Mỹ) trưa mai, Chủ nhật 8-2-2026 là cơ hội để Mario Bautisa phục hồi phong độ và giành lại vị thế. Đã từng được xem là “Ngựa ô” hạng cân gà, nhưng mà trận thua Umar Numagomedov khiến anh mất tất cả...

Bautista vs Oliveira

Sau trận thua Merab Dvalishvili hồi đầu năm ngoái, thì em họ của Khabib đã quay trở lại ngoạn mục với chiến thắng trước Bautista ở UFC 321 hồi tháng 10 rồi. Sử dụng kỹ năng đấu vật nổi tiếng của mình, Umar đã kiểm soát phần lớn trận đấu và thắng điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Màn trình diễn đấu vật vốn rất nổi tiếng của Umar, thành viên ưu tú thuộc “lò Abdulmanap” hóa ra lại khiến cho Bautista và đội của anh này bị bất ngờ (!??). Chia sẻ khi chuẩn bị cho sự kiện còn có cái tên là UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira, Bautista luyến tiếc vì không tập đấu vật kỹ...

“Tôi đã rất cố gắng hết sức trong quá trình tập luyện”, Bautista nói với MMA Fighting trong bài trả lời phỏng vấn mới đây nhất, “Nhưng nếu có thể làm lại, tôi sẽ tập trung vào đấu vật hơn một chút. Tôi nghĩ tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào đấu vật; thực sự chỉ là đấu vật thôi nhé”.

“Trước trận đấu đó, chúng tôi đã có xem rất nhiều video và cả các đoạn clip về anh ấy và Raoni Barcelos, anh ấy với (Cory) Sandhagen. Anh ấy thi đấu khá tốt ở khâu đánh đứng”, võ sĩ 32 tuổi người Mỹ quê ở Winnemucca (Nevada) giải thích thêm về trường hợp của chính mình.

“Chúng tôi đã đi theo hướng đó nhiều hơn một chút. Ngay khi bước vào trận đấu, chúng tôi đã tung ra một vài cú đầu gối và gây áp lực lên anh ấy, để rồi anh ấy đã lại chuyển sang đấu vật”, Bautista thừa nhận khả năng đấu vật của Nurmagomedov khiến CĐV thấy bị bối rối.

Có thể nói rằng người hâm mộ không đón nhận tốt đánh giá của Bautista về thất bại gần đây nhất của anh. Hầu hết mọi người đều sốc khi nghe rằng võ sĩ anh này dường như không tập trung hoàn toàn vào đấu vật dù sắp xếp thi đấu với một người có dòng họ Nurmagomedov.

Khi mọi chuyện đã xảy ra, giờ đây Bautista không còn đường lùi. Anh từng thắng 8 trận liên tiếp, từ đó sáng cửa cạnh tranh suất giành đai vô địch. Nhưng giờ đây, trận thua thứ 2 trong 4 tháng trời sẽ là cái tát vào sự nghiệp vốn tràn đầy tham vọng trong Bát giác đài của UFC.

Một Oliveira “khác” cũng là người Brazil (không có họ hàng gì với Charle “Do Bronx” Oliveira) mới chỉ thượng đài 3 lần ở UFC và đều thắng điểm tuyệt đối sau 3 hiệp đấu. Đã từng thượng đài từ 2015 nhưng Oliveira cần thêm bài kiểm tra chất lượng ở Bát giác đài của UFC.

Đ.Hg.