UFC 325: Alex Volkanovski thắng điểm tuyệt đối Diego Lopes lần thứ 2, bảo vệ đai hạng lông

Đánh bại Diego Lopes bằng màn trình diễn áp đảo ở sự kiện UFC325 tại Bát giác đài Qudos Bank Arena (Sydney, Australia), Alex Volkanovski “Đại đế” đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông của UFC. Chiến thắng thứ 8 của anh trong các trận tranh - bảo vệ đai hạng lông, giúp sánh ngang với Jose Aldo.

Volkanovski bảo vệ đai vô địch

Volkanovski duy trì thế trận kiểm soát xuyên suốt 5 hiệp đấu của trận đấu có thế một chiều, anh đã thể hiện tất cả kỹ năng quyền cước đánh đứng lẫn vật địa chiến chiến thuật trước Lopez.

Hiệp đầu tiên diễn ra khá thận trọng, chủ yếu là những pha giả vờ tấn công từ cả 2 võ sĩ. Đến hiệp 2, Volkanovski cố gắng thực hiện đòn siết cổ từ trên cao và đòn siết cổ từ phía sau, thể hiện kỹ năng đấu vật khóa siết của mình.

Ở hiệp đấu thứ 2, cả 2 võ sĩ đều tung ra những cú đấm mạnh mẽ, và trong đó Volkanovski tung ra cú đấm tay phải kép - khiến Lopes choáng váng. Võ sĩ kỳ cựu 37 tuổi người Úc áp đảo rõ rệt...

Trong 2 hiệp đấu còn lại, mọi thứ đều nằm ở trong tầm kiểm soát của “Đại đế” và anh đã rất dễ dàng dìu trận đấu đến hiệp cuối trước sự chứng kiến của 18 ngàn khán giả và các CĐV nhà.

Kết quả này thuyết phục hoàn toàn cả 3 thành viên Ban giám khảo, họ lần lượt chấm chiến thắng vượt trội dành cho Volkanovski với điểm số rõ ràng lần lượt là 49-46, 49-46, 50-45.

Đây cũng là chiến thắng điểm tuyệt đối lần thứ 2 liên tiếp sau 5 hiệp đấu của Volkanovski trước đối thủ người Brazil vốn là thành viên của Team Brazilian Warriors nhưng không được đánh giá quá cao. Chính trận tái đấu cũng gây ra tranh cãi.

Ở trong trận đấu lần 1 tại UFC314 hồi tháng 4 năm ngoái, Volkanovski được chấm điểm thắng lần lượt là 49-47, 49-46 và 49-46. Đó là lý do người ta đã thắc mắc tại sao Lopes có trận tái đấu?

Đánh giá về màn trình diễn mới nhất của Volkanovski, Belal Muhammad hết lời ca ngợi ngôi sao người Úc về sự bền bỉ, anh này viết ở trên mạng xã hội: “Volk vẫn còn phong độ đỉnh cao. Ai nói anh ấy sẽ giải nghệ? Anh ấy vẫn còn sung sức”.

Chính Volkanovski cũng tự tin ngập tràn sau chiến thắng. Anh tuyên bố đầy mạnh mẽ: “Đây là những gì tạo nên một nhà vô địch thực thụ. Là sự dẻo dai, quyết tâm, nỗ lực và hy sinh!”.

“Khi đối thủ đang thi đấu một cách đúng đắn, tôi sẽ điều chỉnh ngay. Tôi thích nghi nhanh chóng và luôn giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn”, Volkanovski lên tiếng giải thích.

Anh cũng buông lời thách thức đối thủ của tương lai: “Tôi sẽ không đi đâu cả. Ai tiếp theo?? Movsar? Leron? Tôi không quan tâm. Hãy gửi hợp đồng cho tôi, tôi sẽ sẵn sàng. Sydney, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, các bạn thật tuyệt vời!”.

