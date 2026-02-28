Thunder thắng Nuggets trong hiệp phụ, đánh dấu sự trở lại của Gilgeous-Alexander

Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder đã ăn mừng sự trở lại sau chấn thương của Ngôi sao Shai Gilgeous-Alexander bằng chiến thắng nghẹt thở có điểm số 127-121 trong hiệp phụ trước Nikola Jokic và Denver Nuggets.

Gilgeous-Alexander quay trở lại mạnh mẽ

Cầu thủ xuất sắc nhất NBA (MVP) mùa trước, Gilgeous-Alexander, đã ghi được đến 36 điểm chỉ trong chưa đầy 34 phút ở trên sân, và anh này cũng không thi đấu hiệp phụ sau khi bỏ lỡ 9 trận đấu vì bị chấn thương cơ bụng.

“Cảm thấy tốt, tôi đang có cảm giác rất tốt!”, Gilgeous-Alexander có chia sẻ lạc quan sau khi anh quay trở lại sân đấu và ngay lập tức hưởng thụ lại hương vị ngọt ngào của chiến thắng, “Tôi chỉ biết ơn vì đã được trở lại!”.

Trong khi đó Jamal Murray ghi được 39 điểm và Nikola Jokic ghi được 23 điểm cùng với 17 cú tranh bóng bật bảng và cả 14 kiến ​​tạo cho Nuggets, đội đã dẫn trước tới 16 điểm trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt.

Tiền đạo Luguentz Dort của Thunder bị truất quyền thi đấu vì đã phạm lỗi thô bạo - sau khi anh này ngáng chân Jokic, dẫn đến một cuộc xô xát khiến Jokic và Jaylin Williams của Oklahoma City phải nhận án phạt kỹ thuật.

Bị dẫn trước với điểm số 77-83 khi bước vào hiệp 4, Thunder lại vươn lên dẫn ngược 107-105 khi chỉ còn 1 phút 23 giây nữa là kết thúc giờ thi đấu chính thức trước khi Jokic gỡ hòa ở giây thứ 38 cuối cùng kịch tính.

Christian Braun của Denver có pha chắn bóng quan trọng Gilgeous-Alexander và trận đấu bước vào hiệp phụ. Oklahoma City ghi 5 điểm đầu tiên ở trong hiệp phụ và giữ vững điểm số để giành chiến thắng, duy trì khoảng cách 2 trận thắng so với lại San Antonio Spurs ở vị trí đầu Bảng miền Tây.

“Đó là một trận đấu quá tuyệt vời”, trung phong Chet Holmgren của Thunder cho biết, “Bạn muốn thi đấu với lại những cầu thủ giỏi nhất, những đội bóng mạnh nhất, và họ đã thể hiện sự quyết liệt trong trận đấu tối nay”.

Trong khi đó, đội bóng dẫn đầu Bảng xếp hạng miền Đông là Detroit Pistons cũng đã có một chiến thắng đầy quả cảm và quan trọng ở trong hiệp phụ, để vượt qua Cleveland Cavaliers với điểm số cũng rất kịch tính 122-119.

Cavs vẫn dẫn trước 9 điểm khi chỉ còn chưa đầy 3 phút nữa là hết giờ thi đấu chính thức, nhưng Pistons lội ngược dòng và gỡ hòa nhờ 3 quả ném phạt của Daniss Jenkins - người tung cú ném từ giữa sân, khi Jaylon Tyson cố tình phạm lỗi anh.

Detroit ghi 6 điểm đầu tiên trong hiệp phụ và giữ vững điểm số để giành chiến thắng. Jalen Duren dẫn đầu Pistons với 33 điểm ghi được và cả 16 rebound. Cade Cunningham ghi thêm 25 điểm, 10 rebound và có 7 kiến ​​tạo trước khi bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi ở cuối trận.

