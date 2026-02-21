Dallas Mavericks rơi vào chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1998

Anthony Edwards đã đẩy Dallas Mavericks vào một vòng xoáy thê thảm với trận thua thứ 10 liên tiếp - chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ năm 1998 - khi ghi đến 40 điểm trong chiến thắng thuyết phục của Minnesota Timberwolves tại NBA mùa này.

Dallas đã thua 10 trận liên tiếp

Vừa mới giành được danh hiệu MVP tại trận đấu All-Star cuối tuần trước ở Los Angeles, Edwards cũng có thêm 6 rebound, trong khi đó, Rudy Gobert ghi được cú double-double với 22 điểm và 17 rebound (là cú tranh bóng bật bảng thành công).

Trước đó, bị dẫn trước 18 điểm ở trong hiệp đấu thứ 2, Mavericks đang sa sút phong độ suýt chút nữa đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng - khi vùng lên mạnh mẽ, và nếu điều đó xảy ra, hẳn tất cả mọi chuyện đều đã khác đi nhé...

Dallas đã thể hiện sự kiên cường nhất định để san bằng điểm số 103-103 khi chỉ còn chưa đầy 7 phút nữa, nhưng chỉ có Edwards quá siêu đẳng lại một lần nữa giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 122-111.

“Chúng tôi tự hào về khả năng giành chiến thắng của mình ở trong những trận đấu mang tính quyết định”, Edwards tự hào cho biết trước mặt các phóng viên báo đài, “Hồi năm ngoái, chúng tôi đã từng gặp khó khăn với điều đó”.

“Chúng tôi có khởi đầu rất là quyết liệt, nhưng sau đó lại chơi chùng xuống và họ đã có một chuỗi ghi điểm liên tiếp. Bóng rổ là một trò chơi của những chuỗi ghi điểm, và họ đã chơi rất nỗ lực. Vì vậy, xin dành lời khen ngợi lớn cho các chàng trai ấy”, Edwards nói.

Mười bốn trong tổng số điểm của Edwards ghi được đến ở trong hiệp đấu cuối cùng. Đối với Wolves, đây là chiến thắng thứ 8 trong 11 trận gần đây (cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp tại sân nhà Target Center), giúp họ đứng thứ 5 ở Khu vực miền Tây.

Ở trong một trận đấu đáng chú ý khác thì, Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder quay trở lại mạnh mẽ sau kỳ nghỉ giữa mùa giải với sự kiện NBA All-Star Game bằng chiến thắng 105-86 trước Brooklyn Nets, để củng cố vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng miền Tây.

Do không thi đấu kể từ thứ Năm tuần trước, Thunder vẫn thiếu vắng Cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa trước là Shai Gilgeous-Alexander (anh bị chấn thương bụng) - và Ngôi sao hậu vệ kiêm tiền đạo Jalen Williams.

Nhưng Nhà Đương kim vô địch NBA đã cho thấy sức mạnh chiều sâu đội hình, với một nửa số điểm ghi được đến từ các cầu thủ dự bị. Jared McCain (chuyển đến từ Philadelphia 76ers hồi đầu tháng), là người ghi điểm cao nhất - với 21 điểm. Anh này ca ngợi “sự ăn ý” của đội.

“Tôi đến đây, chỉ cố gắng học hỏi các nguyên tắc phòng ngự... có lý do tại sao, họ lại giỏi như vậy - vì vậy tôi chỉ cố gắng chơi tấn công quyết liệt và rồi tạo ra những pha cướp bóng của đối phương khi tấn công”, anh nói.

