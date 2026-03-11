Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam nhận suất tham dự giải vô địch thế giới 2026

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã được suất chính thức góp mặt giải vô địch thế giới 2026 tranh tài tại Croatia.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. PICHOOF

Đại diện Liên đoàn bóng ném Việt Nam đã cho biết, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng ném thế giới (IHF) trao 1 suất chính thức góp mặt giải vô địch bãi biển thế giới 2026.

Năm nay, giải đấu được tranh tài ở Zagreb (Croatia) từ ngày 23 tới 28-6. Giải đấu sẽ có 16 đội tuyển được suất chính thức tham dự. Hiện tại, 9 đội tuyển đã được xác định từ công bố của Liên đoàn bóng ném thế giới là Croatia (chủ nhà), Đức (đương kim vô địch), Việt Nam, Philippines, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Đan Mạch, Hy Lạp. Các suất còn lại sẽ được xác định trong thời gian tới ở từng khu vực.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam giành được suất tham dự giải thế giới năm nay nhờ thành tích vô địch giải bóng ném bãi biển châu Á 2025.

Năm ngoái tại giải vô địch bóng ném bãi biển nữ châu Á 2025 diễn ra ở Oman, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở chung kết để giành HCV. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hoàn tất kết quả lịch sử là lần thứ 3 liên tiếp vô địch châu Á. Trong các kỳ thi đấu năm 2022 và 2023, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng giành HCV.

Tại giải vô địch bóng ném bãi biển châu Á 2025, HLV trưởng Huỳnh Minh Ngôn đã đăng ký các tuyển thủ gồm Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Phùng Linh, Lư Ngọc Trinh, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Hải Yến.

Giải bóng ném bãi biển nam thế giới 2026 cũng tổ chức cùng thời điểm trên tại Croatia. Tuy nhiên, bóng ném bãi biển nam Việt Nam không có suất tham dự.

MINH CHIẾN