Thái Lan vs Việt Nam 16-24: Bóng ném nữ Việt Nam xuất sắc hạ chủ nhà Thái Lan, thầy trò HLV Thanh Tùng giành HCV SEA Games 33

Hành trình chinh phục HCV của tuyển bóng ném nữ Việt Nam với 3 trận toàn thắng. Trận ra quân, các tuyển thủ nữ Việt Nam thắng Philippines 37-12, thắng Thái Lan 30-23 và thắng Singapore 29-20, giành quyền vào bán kết với vị trí nhất vòng bảng. Ở bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 28-8 và chung kết, lần nữa thầy trò HLV Thanh Tùng vượt qua Thái Lan với tỷ số 24-16, giành HCV SEA Games 33.