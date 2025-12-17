SEA Games 33

Thắng áp đảo chủ nhà Thái Lan, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Các tay ném của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 33-2025 với tấm HCV quý giá.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã chơi xuất sắc tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã chơi xuất sắc tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau trận chung kết, cầu thủ bóng ném nữ Việt Nam và Ban huấn luyện đã ôm chầm nhau trong hạnh phúc và sung sướng. Họ đã vượt qua đội chủ nhà để giành tấm HCV tại SEA Games 33-2025.

Trận chung kết bóng ném nữ diễn ra chiều ngày 17-12 đã chứng kiến cuộc so kè quyết liệt giữa đội Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Cả 2 đội không xa lạ nhau bởi từng đọ sức tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 vào đầu năm nay cũng ở Thái Lan. Khi đó, chúng ta thắng đội bạn và giành cúp vô địch. Trở lại Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã tổ chức tốt đội hình để các pha ném tấn công của cầu thủ nữ Việt Nam đạt hiệu quả.

Trận đấu nhanh chóng diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về các cô gái Việt Nam. Khép lại trận chung kết, chúng ta giành chiến thắng 24-16 để vô địch SEA Games. “Chúng ta đã tập trung giải quyết từng điểm số và đạt hiệu quả khi kết thúc. Vì thế, cầu thủ của chúng ta đã tự tin phối hợp, triển khai chiến thuật thành công. Xin chúc mừng toàn đội”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó lãnh đội bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên cho rằng yếu tố làm nên thành công ở trận chung kết chính là tinh thần toàn đội được lên cao. “Chúng ta thi đấu trước đối thủ Thái Lan là không dễ dàng do họ được sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, các em cầu thủ Việt Nam đã chơi với hết tinh thần của mình”, ông Đào Đức Kiên bày tỏ.

Sau trận chung kết nữ, đội Việt Nam tiếp đối đầu với chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết bóng ném nam.

IMG_2059.JPG
IMG_2061.JPG
IMG_2058.JPG
IMG_2057.JPG
IMG_2055.JPG
IMG_2056.JPG
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

