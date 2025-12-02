Môn bóng ném SEA Games 33 ban hành lịch thi đấu chính thức

Các đội tuyển bóng ném nam, nữ Việt Nam đã được thông lịch thi đấu chính thức khi Ban tổ chức SEA Games 33-2025 vừa ban hành ngày 2-12.

Lịch thi đấu vòng bảng môn bóng ném SEA Games 33-2025 đã được công bố chính thức. Ảnh: MINH MINH

Theo đó, môn bóng ném tại SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 tới 17-12 ở Chonburi (Thái Lan). Nội dung bóng ném nam xác định các đội tuyển tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Philippines, Singapore và Malaysia.

Nội dung bóng ném nữ có các đội tuyển góp mặt gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Philippines và Singapore.

Môn đấu sẽ khai cuộc các nội dung vào ngày 8-12. Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam thi đấu trận đầu tiên vào buổi chiều trong ngày, gặp đối thủ Philippines. Đội tuyển bóng ném nữ VIệt Nam bắt đầu thi đấu trận đầu tiên vào ngày 10-12, gặp đối thủ Philippines. Các trận đấu vòng bảng được diễn ra tới ngày 14-12.

Sau đó, các đội sẽ bước vào bán kết trong ngày 15-12. Môn bóng ném sẽ nghỉ thi đấu 1 ngày (ngày 16-12) sau đó diễn ra 2 trận chung kết ở buổi chiều ngày 17-12.

Hiện tại, bóng ném Việt Nam đang tập trung chuyên môn sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Chỉ tiêu của bóng ném Việt Nam đối với Đại hội lần này là giành 1 HCV.

Hai đội tuyển bóng ném nam, nữ (trong nhà) Việt Nam được kiểm chứng phong độ cùng các đối thủ khu vực thông qua giải vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Thái Lan. Khi đó, chúng ta góp mặt 2 trận chung kết. Đội nữ giành HCV nhờ chiến thắng trước Thái Lan tại chung kết trong khi đội nam đạt HCB do thua Thái Lan ở cuộc đấu quyết định. “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chuyên môn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Từng ban huấn luyện có chỉ tiêu thành tích và đó là động lực để cầu thủ cùng nỗ lực chinh phục”, phụ trách bộ môn bóng ném (Cục TDTT Việt Nam) - ông Nguyễn Thạc Vũ cho biết.

Dự báo về khả năng tranh chấp thành tích huy chương, Tổng thư ký Liên đoàn bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên cho rằng tất cả các đội bóng đều đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bóng ném nam, nữ Việt Nam có những cơ hội của mình. Dù thế, đội chủ nhà Thái Lan vẫn là ứng viên của các ngôi vô địch nên toàn bộ cầu thủ bóng ném Việt Nam phải tập trung giải quyết từng trận đấu.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VHF

Đội tuyển bóng ném Việt Nam đã đăng ký lực lượng thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 gồm cầu thủ: Hải Yến, Thu Huệ, Lan Anh, Thanh Huyền, Mai Thị Trang, Như Quỳnh, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hà Thị Hạnh, Thanh Huyền, Phạm Thị Loan, Gia Vỹ, Thảo Vy, Bích Thảo, Phùng Thị Ánh (nữ), Hoàng Thanh, Chí Linh, Vân Long, Gia Bảo, Hải Triều, Gia Kiện, Toàn Phong, Minh Thuận, Anh Duy, Ngọc Quý, Lê Minh, Thành Tài, Thiện Tâm, Tín Đạt, Đức Mạnh, Huy Hoàng (nam).

Môn bóng ném không tổ chức tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Trước đó tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam năm 2022, đội tuyển bóng ném nam, nữ (trong nhà) cùng giành HCV.

Đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ là một trong những đội lên đường sang Thái Lan sớm nhất để thi đấu theo đúng lịch chuyên môn. Các cầu thủ dự kiến di chuyển vào ngày 6-12.

MINH CHIẾN