Bóng chuyền Việt Nam điều chỉnh chỉ tiêu thành tích tại SEA Games 33

4 đội tuyển bóng chuyền quốc gia tham dự SEA Games 33-2025 đều nhận các chỉ tiêu thành tích cụ thể để hướng tới chinh phục.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nắm bắt cụ thể chỉ tiêu thành tích tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng chuyền nữ phấn đấu vào chung kết

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nội dung trong nhà) nhận chỉ tiêu phấn đấu vào chung kết tại SEA Games 33-2025. Vào đầu năm, trong các báo cáo và dự báo chuyên môn, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đề ra chỉ tiêu đối với đội tuyển bóng chuyền nữ là vào chung kết và phấn đấu tranh HCV.

Giải vô địch thế giới 2025 là chương trình thi đấu quốc tế gần nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Sau những tính toán cụ thể, dựa trên lực lượng VĐV từ giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu phấn đấu vào chung kết tại SEA Games 33-2025 và ít nhất phải bảo vệ tấm HCB. Theo tìm hiểu, lãnh đạo ngành thể thao vẫn kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền nữ nếu tận dụng được khả năng thì tiến tới cơ hội tranh HCV. Trong trường hợp không giành được HCV và vẫn giữ được tấm HCB SEA Games 33-2025 thì chỉ tiêu thành tích của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận được.

Trong 3 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á liên tiếp là SEA Games 30, 31, 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều vào chung kết. Dù vậy, chúng ta chỉ có kết quả HCB do thua đội nữ Thái Lan ở chung kết. Trong 2 trận đấu gặp đội nữ Thái Lan tại giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 1 trận và thua 1 trận. Kết quả ghi nhận lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Thái Lan tại 1 giải chính thức của Đông Nam Á.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đang tập huấn tại Vĩnh Long. Ngày 3-12, đội tuyển sẽ có sự trở lại của 2 tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. 2 tay đập trở về từ Nhật Bản để chuẩn bị chuyên môn SEA Games 33-2025.

Bóng chuyền nam kỳ vọng bảo vệ vị trí hạng ba

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang giữ tinh thần chuẩn bị tập trung nhất. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (nội dung trong nhà) bắt đầu tập luyện tại TPHCM lúc này. Theo đăng ký chỉ tiêu thực tế, Ban huấn luyện hướng đến bảo vệ tấm HCĐ đang có trên đấu trường SEA Games. Cách đây 2 năm, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã vượt qua đội Thái Lan tại trận tranh hạng 3, giành HCĐ. Ở kỳ SEA Games 31-2021, chúng ta từng giành HCB.

HLV Trần Đình Tiền từng cho biết mỗi đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025 đều có mục tiêu thành tích. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam yêu cầu các cầu thủ giữ sự tập trung và nỗ lực làm tốt nhất khả năng thi đấu của mình. Tại 2 chặng của giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu với các đội Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia. Vì vậy, cầu thủ Việt Nam vẫn xác định đây là những đối thủ sẽ cạnh tranh huy chương trực tiếp với chúng ta khi tranh tài SEA Games 33-2025.

BOX: 2 đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam, nữ Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu phấn đấu giành HCĐ tại SEA Games 33-2025. Chúng ta từng giành HCĐ nội dung bóng chuyền bãi biển nữ tại SEA Games 32-2023.

MINH CHIẾN