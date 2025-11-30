Bóng chuyền

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đấu tập thêm 1 trận trước khi dự SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên môn cuối cùng trước khi sang Thái Lan thi đấu chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Vĩnh Long. Ảnh: VTVBĐLA
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Vĩnh Long. Ảnh: VTVBĐLA

Tối ngày 29-11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đấu giao hữu cùng đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 (25/14, 25/17, 25/19) cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đây là trận đấu có nhiều ý nghĩa. Ngoài vấn đề chuyên môn, trận đấu còn là dịp để Ban tổ chức quyên góp ủng hộ dành cho đồng bào ảnh hưởng bởi bão lụt. Đại diện Ban tổ chức trận đấu cho biết sau khi thống kê, toàn bộ số tiền ủng hộ từ trận đấu này được gởi tới Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc tại Vĩnh Long.

Trở lại với trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tiếp tục đưa ra sân các cầu thủ qua mỗi hiệp đấu. Ông Kiệt cho biết, đây là trận đấu để kiểm tra chuyên môn và sự phối hợp của tuyển thủ do vậy tất cả ra thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Tuần sau, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thực hiện trận đấu tập huấn với đội nam trẻ Vĩnh Long. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết dự kiến đây là trận đấu tập cuối cùng của đội tuyển trước khi sang Thái Lan. Hiện tại, chương trình đấu tập sẽ được ban huấn luyện của 2 đội xây dựng để phù hợp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vào tuần sau, 2 cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy có mặt tại Vĩnh Long nên dự kiến họ cũng sẽ tham gia trận đấu tập.

Tính tới thời điểm này của đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 4 trận đấu tập (3 trận đấu với VTV Bình Điền Long An, 1 trận với nam trẻ Tây Ninh).

