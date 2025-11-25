Lịch thi đấu môn bóng chuyền tại SEA Games 33

Ban tổ chức môn bóng chuyền đã công bố lịch thi đấu sơ bộ nội dung bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) SEA Games 33-2025 vào tháng 12.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sớm biết lịch thi đấu SEA Games 33-2025 để có sự chuẩn bị tốt nhất như từng thực hiện tại SEA Games 32-2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) SEA Games 33-2025 đã bốc thăm các bảng đấu. Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan vừa công bố lịch thi đấu sơ bộ tại Đại hội.

Với bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam gặp đội Myanmar trận đầu tiên vào lúc 15 giờ (theo giờ Thái Lan) ngày 10-12. Trận đấu tiếp theo, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Malaysia lúc 12 giờ 30 ngày 11-12. Trận cuối vòng bảng, các cô gái của Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 12 giờ 30 ngày 12-12.

Sau vòng bảng, các đội bóng sẽ xác định thứ hạng dựa trên thành tích thi đấu từ đó sẽ tranh suất góp mặt bán kết tiếp theo. Lượt bán kết nội dung nữ diễn ra ngày 14-12. Chung kết bóng chuyền nữ vào ngày 15-12. Tại SEA Games 33-2025, nội dung bóng chuyền nữ trong nhà có 8 đội góp mặt.

Trong khi đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) SEA Games 33-2025 bắt đầu vào ngày 13-12. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp đội Lào ở trận đầu tiên lúc 15 giờ ngày 13-12. Sau đó, Việt Nam sẽ gặp đội Singapore vào lúc 17 giờ 30 ngày 14-12. Trận cuối vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp chủ nhà Thái Lan lúc 17 giờ 30 ngày 16-12.

Sau vòng bảng, các đội nam sẽ xác định thứ hạng để biết được cơ hội vào bán kết ra sao. Các trận bán kết của nội dung nam tổ chức ngày 18-12. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 19-12. Nội dung bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) SEA Games 33-2025 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

MINH CHIẾN