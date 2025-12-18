Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games ngày 19-12

Môn bóng chuyền trong nhà của SEA Games 33-2025 sẽ kết thúc vào ngày 19-12 với các trận quyết định để tìm nhà vô địch dành cho nam.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 lúc 15 giờ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự quan tâm của người hâm mộ bóng chuyền sẽ hướng về trận chung kết SEA Games 33-2025 giữa đội chủ nhà Thái Lan và đội Indonesia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30. Lần gần nhất 2 đội bóng này gặp nhau tại chung kết SEA Games đã cách đây 8 năm, tại SEA Games 29-2017 ở Malaysia. Lúc đó, đội Thái Lan đã giành chiến thắng và đoạt HCV.

Năm nay, mục tiêu của đội bóng chuyền nam Thái Lan là đoạt HCV SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, đối thủ của họ là đương kim vô địch Indonesia vẫn sở hữu những tay đập hàng đầu Đông Nam Á. Tại 3 kỳ SEA Games gần nhất (SEA Games 30, 31, 32), đội Indonesia đều thắng trong trận chung kết. Giới chuyên môn dự báo đây sẽ là trận cầu cân sức giữa 2 đội.

Diễn ra sớm trước trận chung kết là cuộc đấu tranh hạng 3 giữa đội Việt Nam và Philippines. Sau khi thất bại ở bán kết trước Indonesia, thầy trò HLV Trần Đình Tiền không muốn lỡ cơ hội mất huy chương tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, tất cả sẽ phụ thuộc vào phong độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Người hâm mộ rất kỳ vọng các tay đập sẽ chơi tập trung để giải quyết trận đấu cuối cùng với kết quả hài lòng. Trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra lúc 15 giờ.

Cùng trong ngày, đội Singapore và Myanmar sẽ thi đấu trận thủ tục phân hạng vào lúc 12 giờ 30.

Lịch thi đấu ngày 19-12:

12 giờ 30: Singapore – Myanmar (phân hạng nam)

15 giờ 00: Việt Nam – Philippines (hạng 3 nam)

17 giờ 30: Indonesia – Thái Lan (chung kết nam)

MINH CHIẾN