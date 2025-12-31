Libero Nguyễn Khánh Đang quyết định rời đội VTV Bình Điền Long An

Libero Nguyễn Khánh Đang có quyết định quan trọng sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, libero Nguyễn Khánh Đang quyết định rời đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Hợp đồng giữa Khánh Đang và đội bóng sẽ được kết thúc sau ngày 31-12. Trước đó, sau khi trở về từ SEA Games 33-2025, tuyển thủ quốc gia này và lãnh đạo đội bóng đã làm việc để nắm bắt các nguyện vọng cá nhân cũng như yêu cầu từ phía mình. Việc không thể đi tới sự gia hạn hợp đồng tiếp theo là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, lãnh đạo đội VTV Bình Điền Long An tôn trọng quyết định của cầu thủ Nguyễn Khánh Đang.

Tuy nhiên, hợp đồng của cầu thủ và đơn vị chủ quản (VTV Bình Điền Long An) chỉ được hoàn tất sau khi các bên thực hiện đầy đủ quy định về thanh lý hợp đồng theo những điều khoản đã có.

Cũng theo tìm hiểu của SGGP, một đội bóng ở khu vực phía Bắc dành sự quan tâm chuyên môn của cầu thủ Nguyễn Khánh Đang. Các bên sẽ đi tới thảo luận để có quyết định và công bố chính thức cuối cùng khi đảm bảo quy định về hợp đồng.

Nguyễn Khánh Đang đang là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và thi đấu sở trường vị trí libero. Cô đã được tuyển chọn, đào tạo huấn luyện năng khiếu của bóng chuyền nữ Long An (nay là Tây Ninh) từ năm 2014. Trải qua các giai đoạn thi đấu, Khánh Đang thể hiện được khả năng chuyên môn hiệu quả ở vị trí libero và được đánh giá là 1 trong những cầu thủ nữ Việt Nam đang thi đấu tốt nhất vị trí này.

Năm 2023, Nguyễn Khánh Đang đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Từ giai đoạn đó tới nay, cầu thủ luôn giữ vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đã góp mặt SEA Games 33-2025, giành HCB. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp của Khánh Đang, trước đó cô đã được thi đấu SEA Games 32-2023 ở Campuchia và cũng giành HCB.

Với đội nữ VTV Bình Điền Long An, Khánh Đang giành được nhiều danh hiệu ở các cấp độ thi đấu từ trẻ tới vô địch quốc gia và Đại hội thể thao toàn quốc. Năm 2025 được nhìn nhận là 1 trong những năm thành công dành cho Nguyễn Khánh Đang. Cô đã lên ngôi vô địch quốc gia cùng VTV Bình Điền Long An. Ngoài ra, libero này đã có ngôi á quân giải AVC Champions League 2025 với đội bóng. Cô cũng giành được ngôi vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup, vô địch 1 chặng SEA V.League 2025 và tham dự giải vô địch thế giới 2025 với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Vào năm tới, Nguyễn Khánh Đang sẽ bước vào tuổi 26. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu chuyên môn và sự tập trung vào tập luyện đối với giải đấu luôn được bản thân libero này đặt ra rất cao để nỗ lực thực hiện tốt nhất.

MINH CHIẾN