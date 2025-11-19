Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu giao hữu với đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chọn đội VTV Bình Điền Long An là đối thủ thực hiện đấu tập trong quá trình chuẩn bị chuyên cho SEA Games 33-2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò sẽ đấu tập với đội VTV Bình Điền Long An vào ngày 21-11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tập với đội VTV Bình Điền Long An vào chiều ngày 21-11 tới đây. Theo kế hoạch, trận đấu sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn tại Vĩnh Long với sự chuẩn bị cao độ hướng tới SEA Games 33-2025.

Đáng chú ý, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa của đội VTV Bình Điền Long An đang là thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn tại Vĩnh Long. Dự kiến trong cuộc đấu tập sắp tới cùng đội VTV Bình Điền Long An, HLV Ngọc Hoa có thể đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng của mình trên sân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn 19 tuyển thủ gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Trong số này, các tuyển thủ Nguyễn Khánh Đang, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa và Đặng Thị Kim Thanh là cầu thủ của đội VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, họ sẽ thi đấu trận đấu tập ở vai trò là tuyển thủ quốc gia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập trung giai đoạn 2 từ ngày 25-10 ở Quảng Ninh để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Trong quá trình tập huấn, đội tuyển chưa đấu tập cọ xát mà tập trung hoàn thiện chiến thuật chuyên môn cùng thể lực cho cầu thủ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi: “Ở thời gian tập huấn tại Vĩnh Long, chúng tôi sẽ tìm các đối thủ phù hợp để đội bóng thi đấu nhằm rút kinh nghiệm chuyên môn”. Ngoài đội nữ VTV Bình Điền Long An, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có thể thi đấu tập cùng đội nam Tây Ninh hoặc nam Vĩnh Long ở thời gian tập luyện của mình. Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ có những phương án chuyên môn cụ thể.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về cơ bản đã định hình lối chơi cụ thể do đó những trận đấu tập sẽ là cuộc kiểm tra cuối cùng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối với từng vị trí trong đội hình.

MINH CHIẾN