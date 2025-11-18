Chuẩn bị SEA Games 33: Bóng chuyền nữ Việt Nam rèn quân

Sau chiến thắng ngoạn mục trước đội tuyển Thái Lan tại chặng 2 SEA V-League diễn ra hồi tháng 8 ở Ninh Bình, bóng chuyền nữ Việt Nam đặt quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới, trong đó trọng tâm là giành HCV tại SEA Games 33. Sự tự tin, khát vọng và tinh thần chiến đấu đang lên cao hơn bao giờ hết, bởi chưa khi nào khoảng cách với ngôi vương khu vực lại gần đến vậy.

Không lựa chọn môi trường tập huấn ở nước ngoài, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân tại Quảng Ninh, rồi đến Vĩnh Long trong giai đoạn chuẩn bị nước rút trước thềm SEA Games 33. Từ ngày 15-11, đội tuyển với 19 tuyển thủ đã đến Vĩnh Long tập huấn, trong đó tập trung rèn luyện thể lực cùng chuyên gia Karl Lim (Australia).

Đội tuyển hiện có những cầu thủ tập huấn gồm: Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Hồng Hạnh, Bùi Thị Ánh Thảo (chủ công), Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh (đối chuyền), Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh (phụ công), Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền 2), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Hà Kiều Vy (libero).

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các trợ lý Nguyễn Trọng Linh, Ngọc Hoa, Minh Dũng sẽ theo sát học trò trong từng buổi tập. Theo chương trình chuyên môn, ban huấn luyện sẽ xem xét năng lực của từng vận động viên, rồi rút gọn danh sách còn 14 gương mặt chính thức vào đầu tháng 12. Cũng trong thời điểm này, 2 tuyển thủ Trần Thị Bích Thủy và Trần Thị Thanh Thúy sẽ về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển.

Đặng Thị Kim Thanh tập luyện nâng cao thể lực cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: Hiện tại, tinh thần của các thành viên ổn định sau các giải đấu vừa qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ tại SEA Games 33 có ý nghĩa chuyên môn quan trọng nên yếu tố thể lực, sức bền cần đảm bảo tốt nhất. Chúng tôi xác định giai đoạn tập huấn tại Vĩnh Long mang ý nghĩa quan trọng đối với các tuyển thủ khi đây là thời điểm hoàn thiện lối chơi, cũng như chốt danh sách 14 vận động viên chính thức tham dự SEA Games 33.

Trong giai đoạn tập huấn này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến có một số trận đấu giao hữu với các đội bóng nam và nữ ở Vĩnh Long, Tây Ninh để nhuần nhuyễn các kỹ năng tấn công, phòng thủ chắn bóng, phòng thủ hàng sau…

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vĩnh Long Nguyễn Minh Hiền, đơn vị nỗ lực hỗ trợ tối đa cả về địa điểm tập luyện cũng như nơi ăn chốn ở cho các thành viên đội tuyển.

NGUYỄN ANH