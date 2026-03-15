Indian Wells 2026: Daniil Medvedev đã lật đổ Carlos Alcaraz, sẽ đấu Jannik Sinner ở chung kết

Bất ngờ lật đổ lật đổ Đương kim số 1 thế giới, cũng là Đương kim vô địch của Australian Open với điểm số kịch tính 6-3, 7-6 (7-3), Daniil Medvedev của Nga xuất sắc giành quyền vào chơi chung kết đơn nam BNP Paribas Open - Indian Wells 2026, nơi anh sẽ đấu Jannik Sinner.

Medvedev đấu Sinner ở chung kết đơn nam

Medvedev vừa chấm dứt màn khởi đầu hoàn hảo của Alcaraz trong năm 2026, anh gây ra cú sốc lớn lao khi đánh bại Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha - chỉ sau 1 giờ 36 phút đồng hồ, và giành quyền lọt vào chung kết Indian Wells Masters lần thứ 3 ở trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng lọt đến chung kết các năm 2023 và 2024, đều để thua chính... Alcaraz.

Trước trận bán kết đơn nam thứ 2, mọi thông số đều nghiêng về tay vợt mới 22 tuổi quê El Palmar. Anh vừa hoàn thành cú “Career Grand Slam” với ngôi vô địch ở Melbourne Park, anh đang có chuỗi 16 trận toàn thắng và hừng hực khí thế muốn đăng quang Indian Wells lần thứ 3.

Nhưng Medvedev đã nhập cuộc mà không ngại khó khăn và thách thức. Nhà vô địch Dubai Championship hồi tháng trước khiến Alcaraz phải vất vả chống đỡ để rồi giành chiến thắng chung cuộc và kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình tại ATP Tour mùa này lên con số 9 một cách cực kỳ ấn tượng.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ từ vạch cuối sân và khả năng giao bóng xuất sắc của Cựu số 1 thế giới người Nga đã khiến Alcaraz phải lùi bước trong suốt trận đấu, khả năng kiểm soát các pha bóng khiến Alcaraz phải thở hổn hển sau một điểm kéo dài ở game đấu thứ 9 của ván đấu thứ 2.

Alcaraz đã giữ được game giao bóng đó, nhưng Medvedev cứu được 2 nguy cơ thua set-point ở game đấu tiếp theo và đã thống trị loạt tie-break, để rồi giành quyền quay trở lại chung kết Indian Wells. “Tôi rất vui khi đánh bại được một người mạnh như là cậu ấy”, Medvedev nói, “Đó là một cảm giác tuyệt vời”.

Medvedev chỉ cần 1 break để giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Alcaraz giành break trước ở ván thứ 2 để dẫn trước 3-1, nhưng Medvedev ngay lập tức giành lại break và khi bước vào loạt tie-break, anh đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, dẫn trước 6-1 trước khi thắng chung cuộc với điểm số là 7-3.

“Cậu ấy là một tay vợt tuyệt vời với những cú đánh, phòng thủ, tấn công, giao bóng, cả trả bóng, mọi thứ đều tuyệt vời”, Medvedev hào hứng nói sau khi tạo ra màn lật đổ ấn tượng nhất trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, “Vì vậy, bạn sẽ cần phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình - và tôi đã làm được”.

Trước đó, Tay vợt số 2 thế giới người Ý đã vượt qua Alexander Zverev với điểm số là 6-2, 6-4 trong trận bán kết đơn nam đầu tiên. Sinner đã cứu được break-point duy nhất mà anh phải đối mặt trong một màn trình diễn đầy chính xác và mạnh mẽ. Zverev chỉ giao bóng 2 game hoàn hảo trước khi bắt đầu sa sút.

Sinner bẻ giao bóng của anh 2 lần khi những lỗi của tay vợt người Đức bắt đầu gia tăng, bao gồm cả những cú thuận tay hỏng ở cả 2 break-point. Zverev tỏ ra chán nản khi Sinner giành ván đầu tiên chỉ trong 31 phút và suýt chút nữa đã bị dẫn trước 15-40 ở game đầu tiên trong ván 2.

Zverev cứu được 3 break-point ở trong game đó, rồi cuối cùng cũng đẩy Sinner vào những pha bóng dài khi anh giữ game giao bóng bằng 2 cú giao bóng rất mạnh mẽ. Thi đấu với tinh thần được phục hồi, Zverev tạo ra cơ hội bẻ giao bóng đầu tiên ở game 6, nhưng Sinner cứu thua bằng 1 cú ace và ngay lập tức bẻ giao bóng của Zverev ở game tiếp theo...

Sinner, người đã để thua tại bán kết Indian Wells trước Alcaraz trong các năm 2023 và 2024, hiện đã lọt vào chung kết của cả 6 giải ATP Masters 1000 ở trên mặt sân cứng. Anh đang săn lùng ngôi vô địch Indian Wells đầu tay, nhưng mà nên nhớ là, Medvedev cũng vậy.

Đ.Hg.