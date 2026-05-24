Cặp tay vợt Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball câu lạc bộ quốc gia 2026

Các tay vợt đã hoàn thành chương trình thi đấu sau những trận chung kết quyết định được vào chiều ngày 24-5.

Trận chung kết đôi nam hệ chuyên nghiệp đã thu hút đông đảo sự cổ vũ của khán giả. Ảnh: PICKLEBALL VIETNAM

Giải pickleball vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 đã kết thúc bằng các trận chung kết nội dung chuyên nghiệp trong ngày tranh tài cuối trên cụm sân tại Long Biên (Hà Nội).

Năm nay, giải đấu đưa vào tranh tài hệ chuyên nghiệp với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Trận chung kết đôi nam được giới chuyên môn tập trung theo dõi khi cặp tay vợt Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển đã đối đầu với cặp tay vợt Phan Văn Phúc, Trần Ngọc Triệu. Với kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý, cặp tay vợt Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển đã vượt qua đối thủ để giành chiến thắng tại chung kết và có HCV.

Chung kết đôi nữ hệ chuyên nghiệp là cuộc so tài giữa Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Trần Phương Anh đã thi đấu trước Đỗ Phương Loan, Trần Minh Phương Thảo. Sau các ván đấu quyết định, Ngọc Nhi và Phương Anh đã giành chiến thắng để có HCV.

Ngoài 2 nội dung trên, giải đấu còn chứng kiến tay vợt Phạm Xuân Vũ giành HCV đơn nam, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi vô địch đơn nữ và Đỗ Minh Quân, Trần Phương Anh vô địch đôi nam nữ.

Minh Quân, Phương Anh vô địch nội dung đôi nam nữ hệ chuyên nghiệp. Ảnh: PICKLEBALL VIETNAM

Giải năm nay thu hút gần 700 tay vợt từ nhiều đơn vị trong cả nước tham gia. Cục TDTT Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức 16 nội dung tranh tài dành cho hệ chuyên nghiệp và phong trào. Với nội dung phong trào, VĐV sẽ thi đấu nhóm tuổi 35 trở xuống (đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), từ 36-45 tuổi (đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), từ 46 tuổi trở lên (đôi nam, đôi nam nữ).

Với nội dung thành tích cao, VĐV thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Nội dung đơn nữ không phân định lứa tuổi. Vô địch đơn nam dưới 35 tuổi là tay vợt Đỗ La Việt Nhật còn vô địch đơn nữ là tay vợt Nguyễn Ngọc Minh Phương.

Tay vợt nhận kết quả huy chương nội dung đơn nữ hệ chuyên nghiệp. Ảnh: PICKLEBALL VIETNAM

Giải lần này áp dụng luật thi đấu Pickleball USA tại Việt Nam và được các trọng tài quốc gia tham gia điều hành. Năm nay, môn pickleball đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN