Miami Open 2026: Aryna Sabalenka lọt vào chung kết

Tay vợt số 1 thế giới cũng là Đương kim vô địch - Aryna Sabalenka đã dễ dàng vượt qua tay vợt số 2 Elena Rybakina với điểm số 6-4, và 6-3 để tiến vào trận chung kết Miami Open - Miami Masters 2026, nơi cô sẽ đấu đối thủ chủ nhà Coco Gauff.

Sabalenka lọt vào chung kết

Sabalenka, người đã để thua Rybakina tại chung kết Australian Open trước khi lật ngược tình thế trong trận chung kết Indian Wells hồi đầu tháng, đã bẻ giao bóng của Rybakina 2 lần ở trong mỗi ván để giành chiến thắng trong trận bán kết đỉnh cao, tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành cú “Sunshine Double” (thắng cả Indian Wells lẫn Miami Open trong cùng mùa giải).

“Tôi nghĩ mình đã làm mọi thứ đúng đắn”, Sabalenka nói. Tay vợt Belarus gây áp lực mạnh mẽ lên những cú giao bóng của Rybakina đồng thời thể hiện khả năng giao bóng xuất sắc với 9 cú ace - bao gồm 4 cú ace liên tiếp trong game 7 và game 9 của ván đầu tiên.

“Cô ấy là một tay vợt đáng kinh ngạc, và luôn đẩy tôi đến giới hạn”, Sabalenka khen ngợi đối thủ “kình địch truyền kiếp”, “Đối với cô ấy, bạn phải thể hiện lối chơi tốt nhất của mình - và đó là lý do tại sao tôi có thể chơi một trận đấu tuyệt vời đến như vậy trong ngày hôm nay”.

Sabalenka phải cứu một 1 match-point để đánh bại Rybakina tại Indian Wells, nhưng mà cô đã nhập cuộc tốt trong trận bán kết mới đây, sớm giành break để dẫn trước 3-1 trong ván đấu tiên. Tuy Rybakina đã lập tức gỡ lại break, nhưng Sabalenka lại giành break để thắng ván, nắm quyền kiểm soát trong ván 2 với 1 break để dẫn 2-0 trong game Rybakina từng dẫn 40-0.

Bị dẫn 0-4, Rybakina giành lại break để rút ngắn điểm số xuống còn 1-4, nhưng Sabalenka lại không hề bị nao núng. Rybakina lại cứu được 1 match-point khi cầm giao bóng, nhưng rồi Sabalenka đã kết thúc game bằng điểm số trắng, kết thúc bằng một cú thuận tay mạnh mẽ.

Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên ngoài khuôn khổ WTA Finals - khi mà 2 tay vợt số 1 và số 2 thế giới gặp nhau trước khi bước vào trận chung kết một giải đấu, từ sau Martina Hingis và Jana Novotna đối đầu nhau ở trận đấu bán kết giải US Open hồi năm 1998.

Điều này đơn giản chỉ có thể xảy ra vì Rybakina bị xếp Hạt giống thứ 3, việc cô vươn lên vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng của WTA Tour diễn ra vào hôm thứ Hai, một ngày sau khi lễ bốc thăm phân nhánh tại Miami Open 2026 được tổ chức.

Hiện tại thì, Gauff sẽ trở thành “chốt chặn cuối cùng” để ngăn cản tham vọng của Sabalenka ngay tại SVĐ Hard Rock. Tay vợt chủ nhà hạng 4 thế giới đã hủy diệt niềm hy vọng của CH Czech - cô Karolina Muchova với điểm số áp đảo 6-1 trong cả 2 ván đấu ở trận bán kết đơn nữ còn lại.

Ở trong quá khứ, 2 tay vợt này đã đối đầu nhau 12 lần, mỗi bên đều có 6 trận thắng và 6 trận thua. Sabalenka đã thắng Gauff 7-6 (7-5), 6-2 ở chung kết WTA Finals 2025, nhưng chính Gauff mới là người giành chiến thắng vang dội là 6-7 (5-7), 6-2, 6-4 ở chung kết Roland Garros 2025.

Đ.Hg.