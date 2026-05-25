Quần vợt Việt Nam có thể không tham dự ASIAD 20

Đội tuyển quần vợt Việt Nam dự kiến có thể không tranh tài ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây do chưa có tay vợt đủ khả năng tranh huy chương.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam dự kiến có thể vắng mặt tại ASIAD 20. Ảnh: VTF

Theo tìm hiểu của SGGP, việc tham dự ASIAD 20 của môn quần vợt gần như sẽ không thực hiện. Lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam yêu cầu đội tuyển phải xây dựng kế hoạch và dự báo được khả năng giành được huy chương trong các nội dung tham dự ở ASIAD 20. Từ đó, đội tuyển quần vợt Việt Nam mới được trao cơ hội tham dự Đại hội năm nay.

Thực tế, quần vợt Việt Nam đang vắng những tay vợt có thể tiệm cận cơ hội giành huy chương ASIAD. Các tay vợt châu Á tham dự ASIAD đều là gương mặt có trình độ và thứ hạng cao.

Tại ASIAD 20, môn quần vợt tổ chức 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Cách đây 3 năm, đội tuyển quần vợt Việt Nam từng góp mặt ASIAD 19 tại Trung Quốc với đội hình gồm Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Savanna Lý Nguyễn, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi. Đội tuyển không giành được thành tích huy chương ở ASIAD 19.

SEA Games 33-2025 là kỳ thi đấu quốc tế ở cấp độ Đại hội gần nhất mà đội tuyển quần vợt Việt Nam góp mặt. Ở đây, các tay vợt của Việt Nam cũng lỡ hẹn đáng tiếc với thành tích huy chương.

Ngoài quần vợt, Ban tổ chức ASIAD 20 sẽ tổ chức một số môn thể thao có sự tương đồng như quần vợt ở Nhật Bản năm nay gồm soft tennis và padel. Thể thao Việt Nam cũng sẽ xem xét các cơ hội có thể tìm lực lượng tốt nhất dự báo được khả năng tranh chấp thành tích ở những môn này.

MINH CHIẾN