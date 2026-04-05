Rafael Jodar giành danh hiệu ATP Tour đầu tay khi đăng quang Marrakech

Rafael Jodar bổ sung danh hiệu ATP Tour đầu tay - vào câu chuyện thăng tiến nhanh chóng. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha, chỉ mới 1 năm trước đây còn nằm ngoài Tốp 900 ATP, đã dễ dàng vượt qua Marco Trungelliti với điểm số 6-3, 6-2 để đăng quang Grand Prix Hassan II.

Jodar giành ngôi vô địch đầu tay ở Marrakech

Rafael người Tây Ban Nha (dễ khiến người ta liên tưởng đến với Rafael Nadal huyền thoại) thường xuyên tung ra những cú thuận tay mạnh mẽ và hiệu quả trước Trungelliti - 36 tuổi, giành chiến thắng trận chung kết trên mặt sân đất nện tại Marrakech chỉ trong 69 phút.

Trungelliti, người có hành trình vào chung kết giải ATP 250 ở trên sân đất nện cũng là câu chuyện đáng chú ý, và vào thứ Hai tới, sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lần đầu tiên lọt vào Tốp 100 ATP kể từ năm 1973, không thể tìm ra cách đối phó với những cú đánh mạnh mẽ từ vạch cuối sân của Jodar.

Tay vợt sinh năm 2006 ngay tại thành phố Madrid nổi tiếng tung ra 16 cú đánh thắng điểm so với chỉ vọn vẹn 3 cú winner của đối thủ, và đã giành được 86% (18/21) điểm số từ những cú giao bóng 1, theo số liệu thống kê của Infosys ATP. Rõ ràng, sự khác biệt là rất lớn.

“Thật là không thể tin được. Thành thật mà nói, tôi không có từ nào để diễn tả cảm xúc vào lúc này”, Jodar nói, “Tôi vô cùng hạnh phúc khi có thể giành được danh hiệu ở Marrakech. Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu ở Marrakech và cả đất nước Morocco. Tôi yêu thích khán giả, tất cả mọi người đã đến cổ vũ và xem trận chung kết”.

Chỉ mới chuyển sang thi đấu quần vợt chuyên nghiệp từ tháng 12 năm ngoái, sau khi dành 1 năm để chơi 2 mùa giải quần vợt đại học cho Đại học Virginia, Jodar giờ đây đã trở thành người đàn ông thứ 2 - sinh từ năm 2006 trở về sau, vinh dự giành được danh hiệu ATP Tour.

Người đầu tiên chính là tay vợt cũng cùng tuổi người Brazil - Joao Fonseca (tay vợt này đã 2 lần đăng quang hệ giải ATP Tour). Và anh cũng là người đàn ông Tây Ban Nha thứ 6 ở trong Kỷ nguyên mở nâng cao chiếc cúp trước khi bước sang tuổi 20, cùng với Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero và Tommy Robredo.

Đất nước Tây Ban Nha vốn sản sinh ra nhiều chiến binh và chiến sĩ ở trên mặt sân đất nện, giờ lại có thêm một biểu tượng mới để tự hào, để khiến cả thế giới phải cùng theo dõi và chào đón. Hãy chờ xem, Jodar sẽ làm gì ở mùa giải sân đất nện năm nay trong thời gian sắp tới...

Đ.Hg.