Miami Open 2026: Vượt qua Hailey Baptiste, Aryna Sabalenka đối mặt Elena Rybakina lần thứ 17

Cặp đôi “kình địch” là Aryna Sabalenka và Elena Rybakina sẽ lại đối đầu nhau. Đánh bại Hailey Baptiste bằng chiến thắng vang dội 6-4 và 6-4 chỉ sau 1 giờ 20 phút đồng hồ, “Đương kim Nữ hoàng WTA” đã giành vé lọt vào bán kết Miami Open - Miami Masters 2026, nơi cô lại tái ngộ Rybakina.

Sabalenka lọt vào bán kết Miami Open

“Tôi nghĩ rằng, chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến thật sự”, Sabalenka đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay trên sân đấu, hướng về trận bán kết đối đầu với “kình địch truyền kiếp” là cô Rybakina - đến từ Kazakhstan.

“Luôn luôn là một cuộc chiến, luôn luôn là một cuộc đấu tranh, và luôn luôn là một thử thách. Và tôi nghĩ chúng tôi luôn thúc đẩy nhau đến giới hạn, chúng tôi luôn cống hiến những gì tốt nhất”, Rybakina hào hứng chia sẻ.

“Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ thực sự thích thú khi xem chúng tôi thi đấu và tôi vô cùng hào hứng khi được gặp lại cô ấy”, Tay vợt nữ số 1 thế giới Belarus tiếp tục khẳng định là cô hứng thú đến như thế nào với trận BK.

Đây sẽ là trận bán kết thứ 2 liên tiếp - tại thành phố vùng 305 của Sabalenka, chỉ tính trong vòng 2 mùa giải liên tiếp gần đây. Dù là ở đâu, Miami Open hay tại bất kỳ giải đấu ở các thành phố nào khác, Sabalenka đang dần chứng minh vị thế.

Trận bán kết đơn nữ 2 sắp tới của Miami Open 2026 (dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 sáng mai, thứ Sáu 27-3-2026; trận bán kết đơn nữ 1 là cuộc đấu giữa Coco Gauff và Karolina Muchova) là lần đối đầu thứ 17 giữa 2 người.

Trong 16 trận mặt đối mặt trước đó, thì Sabalenka đang tạm chiếm ưu thế đối đầu trực tiếp “nho nhỏ” - với 9 trận thắng và 7 trận thua. Rybakina đã liên tục thắng tại chung kết WTA Finals 2025, và chung kết Australian Open hồi tháng Giêng nhưng Sabalenka đã “báo thù” với kết quả 3-6, 6-3, 7-6 (8-6) ở chung kết Indian Wells mới đây.

Trong khi Sabalenka thắng Baptiste ở tứ kết chỉ sau 2 ván trắng, tay vợt 26 tuổi gốc Nga chật vật vượt qua đối thủ chủ nhà là Jessica Pegula bằng chiến thắng ngược dòng có điểm số 2-6, 6-3, và 6-4. Một kết quả nhọc nhằn hơn.

Sao cũng được, điều đó không nói rõ Sabalenka đang có phong độ tốt hơn vì họ đối đầu với 2 đối thủ khác nhau và trải qua 2 điều kiện thi đấu hoàn toàn khác biệt. Rybakina hiện cũng là rất đáng gờm, là đáng gờm nhất dành cho Sabalenka.

Với 17 lần đối đầu, Sabalenka và Rybakina đã vượt qua “cặp đôi đầy duyên nợ” Iga Swiatek - Coco Gauff. Trước đó, Cựu số 1 thế giới người Ba Lan và Tay vợt số 1 nước Mỹ đang có... 16 trận đối mặt, với Swiatek thắng 11 và thua 5. Bộ đôi đối đầu nhau nhiều lần nhất (chỉ tính các tay vợt còn thi đấu) tạo ra cuộc so tài thú vị.

Ở giải đơn nam, cặp đấu bán kết đầu tiên đã được xác định. Đó là cuộc đối đầu giữa tay vợt CH Czech - Jiri Lehecka và chàng trai trẻ người Pháp Arthur Fils. Lehecka đã đánh bại Martin Landaluce 7-6 (7-1), 7-5; còn lại, Fils thắng Tommy Paul (Mỹ) 6-7 (3-7), 7-6 (7-4), 7-6 (8-6).

Đ.Hg.