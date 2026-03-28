Miami Open 2026: Jannik Sinner tiếp tục áp đảo Alexander Zverev, giành vé chung kết đơn nam

Tay vợt số 2 thế giới, người vừa giành được danh hiệu Indian Wells đầu tiên sự nghiệp, hiện chỉ còn cách chức vô địch Miami Open - Miami Masters 2026 một chiến thắng nữa, khi đánh bại Alexander Zverev 6-3, 7-6 (7-4). Sinner hiện có 32 ván thắng liên tiếp tại Masters 1.000.

Sinner lọt vào chung kết

“Đến đây, cố gắng thể hiện lối chơi tốt, đó là mục tiêu chính của tôi!”, Sinner đã nói sau khi tiến vào trận chung kết thứ 4 của mình - tại Miami Gardens, “Đứng ở đây thêm một lần nữa, trong trận chung kết, có ý nghĩa rất, rất là to lớn đối với bản thân tôi”.

Gã trai 24 tuổi người Ý hiện chỉ còn cách 1 trận thắng nữa để trở thành tay vợt nam đầu tiên kể từ thời của Roger Federer hồi 2017, lập được cú: “Sunshine Double” (“Cú đúp Ánh dương” là thuật ngữ dành cho người thắng Indian Wells và Miami Open trong cùng mùa giải). Anh sẽ đối đầu với lại Jiri Lehecka (CH Czech) vào ngày 30-3, theo giờ Việt Nam.

Với kết quả mới nhất, Sinner hiện đã thắng Zverev 7 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thắng diễn ra trong mùa giải năm nay. Tại bán kết BNP Paribas Open - Indian Wells hồi đầu tháng, anh cũng thắng đối thủ người Đức sau 2 ván, với điểm số 6-2, 6-4.

Sinner cho biết sau khi gia tăng cách biệt đối đầu trực tiếp với Zverev thành 8-4: “Hôm nay là một trận đấu khó khăn. Anh ấy đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời, vì vậy tôi giao bóng rất tốt ở những phút cuối, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng. Tôi rất hạnh phúc và điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Trước đó, tay vợt cũng 24 tuổi người CH Czech - Lehecka đã xuất sắc đánh bại Arthur Fils (Pháp) 6-2, 6-2 ở trong trận bán kết đơn nam đầu tiên, giành vé lọt vào chung kết hệ giải Masters 1.000 lần đầu tiên trong sự nghệp của mình.

Tay vợt quê tại Mlada Boleslav từng giành 2 danh hiệu ATP Tour không phải đối mặt với nguy cơ để thua break-point nào trong suốt trận đấu ngắn ngủi 75 phút đồng hồ. Đang có phong độ cao khi không đánh mất ván nào, và cũng là người đầu tiên không mất game cầm giao bóng trước chung kết từ thời Novak Djokovic (2018), Lehecka rất tự tin.

“Cảm giác thật tuyệt. Đây chắc chắn là điều, tôi nỗ lực hướng tới suốt cả năm, cả giai đoạn tiền mùa giải”, Lehecka trả lời về phong độ ấn tượng của anh, “Tôi thực sự là tin tưởng vào khả năng của bản thân và những nỗ lực mình đã bỏ ra”.

“Thời điểm khi nào không quan trọng, nhưng tôi biết là điều đó sẽ đến và hôm nay là một ví dụ điển hình cho việc thể hiện lối chơi mà tôi mong muốn. Tôi đã thực hiện tốt, vì vậy tôi rất là hài lòng với màn trình diễn của ngày hôm nay”, Lehecka hạnh phúc nói.

Sinner sẽ bước vào trận chung kết hôm Chủ nhật (giờ Mỹ) với lợi thế dẫn 3-0 về đối đầu trực tiếp với Lehecka, sau khi thắng ở trong trận đấu gần nhất năm ngoái tại Roland Garros bằng điểm số áp đảo 6-0, 6-1, 6-2.

Vì không phải bảo vệ điểm số nào trên Bảng xếp hạng ATP trong giai đoạn này, Sinner có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 1.540 điểm so với Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha là Carlos Alcaraz nếu như giành được ngôi vô địch Miami Masters 2026.

