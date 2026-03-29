Aryna Sabalenka giành cú đúp Indian Wells và Miami Open 2026

Nếu vẫn còn chút nghi ngờ nào về việc ai là tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Aryna Sabalenka xóa tan mọi nghi ngại bằng chiến thắng thuyết phục 6-2, 4-6, và 6-3 trước Coco Gauff, để trở thành người đầu tiên hoàn thành được cú “Sunshine Double” từ Iga Swiatek năm 2022!

Aryna Sabalenka là tay vợt nữ thứ 5 giành “Sunshine Double”, cùng Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenk, và Iga Swiatek!

“Điều này có ý nghĩa rất là lớn lao”, Sabalenka nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, “Mục tiêu của tôi luôn là ghi tên mình vào lịch sử, và tôi đã làm được rồi. Nghe thật không thể tin nổi. Tôi không biết làm thế nào mình có thể đạt được điều đó, nhưng tôi vô cùng tự hào. Tất nhiên rồi, tất nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc với chiếc cúp tuyệt đẹp này”.

Với chiến thắng này, Sabalenka nâng thành tích đối đầu với Gauff lên 7-6, khi thắng 2 trận gần nhất. Cô cũng bảo vệ thành công danh hiệu Miami Open của mình, chỉ để thua 1 ván duy nhất trên đường đến chức vô địch.

Cô là tay vợt đầu tiên giành được danh hiệu Miami Open trong 2 mùa giải liên tiếp - kể từ thời của Ashleigh Barty vào năm 2019 và 2021, và là người đầu tiên làm được điều đó trong 2 năm liên tiếp kể từ thời của Serena Williams từ năm 2013 đến 2015 (Barty vô địch 2 giải Miami Open liền kề nhưng lại cách nhau 1 năm do dịch Covid-19).

“Coco, cô diễn thuyết giỏi quá”, Sabalenka có khen ngợi đối thủ, “Thật lòng mà nói, tôi không biết phải nói gì thêm. Nhưng tôi muốn bắt đầu với cô. Cô là một chiến binh. Bạn cũng thúc đẩy tôi rất nhiều để trở thành một tay vợt giỏi hơn, tôi thích sự cạnh tranh giữa chúng ta”.

“Cô thật vô cùng tuyệt vời. Tôi rất vui khi thấy cô trở lại với trận chung kết và tôi thực sự hy vọng sẽ được thi đấu với cô nhiều hơn nữa. Vì vậy, chúc mừng cô và đội của cô”, Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus có những chia sẻ đầy tinh tế.

Chiến thắng này đánh dấu danh hiệu đơn WTA Tour thứ 24 ở trong sự nghiệp của cô và thứ 30 tổng cộng, gồm có cả 6 danh hiệu đôi. Trong số đó có 4 danh hiệu đơn Grand Slam, 2 danh hiệu đôi, 11 danh hiệu đơn WTA 1.000 và 2 danh hiệu đôi nữa.

Một trong số đó là Sabalenka giành được cũng tại Miami năm 2019. Cô đã đạt được những thành tích đó trong khi trải qua 83 tuần giữ Ngôi số 1 thế giới, bao gồm cả chuỗi thời gian giữ Ngôi số 1 liên tiếp kéo dài 75 tuần lễ!

Như vậy, nửa đầu mùa giải sân cứng đã khép lại. Tiếp theo là mùa giải sân đất nện chuẩn bị khởi tranh. Sabalenka sẽ lại khởi đầu với vị trí số 1 thế giới. Ngày mai, thứ Hai 30-3, cô khởi đầu tuần lễ thứ 76 liên tiếp giữ Ngôi số 1, vượt qua kỷ lục của Swiatek, trở thành tay vợt nữ giữ Ngôi số 1 lâu nhất kể từ 114 tuần của Barty (9-2019 đến 3-2022).

Đ.Hg.