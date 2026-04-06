Monte Carlo Masters 2026: Carlos Alcaraz hào hứng quay trở lại mặt sân đất nện

Có thể nói rằng Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz rất là hào hứng với sự khởi đầu mùa giải sân đất nện năm nay của mình tại kỳ Monte-Carlo Masters 2026. Hạt giống số 1 ở CLB Đồng quê Monte Carlo giải thích giải đấu này quan trọng như thế nào đối với anh...

Alcaraz vô địch Monte Carlo Masters 2025

“Tôi thực sự rất, rất vui khi được trở lại với Monte-Carlo, giải đấu đầu tiên của mùa giải sân đất nện, ít nhất là đối với tôi, điều đó thật tuyệt vời!”, Alcaraz nói với ATP Media hôm giữa tuần rồi khi vừa bay đến Monaco.

“Thành thật mà nói, tôi nhớ giải đấu này rất là nhiều. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng hết mức có thể trên mặt sân tuyệt đẹp này, tại giải đấu tuyệt vời này. Thật quá tuyệt vời!”, Alcaraz chia sẻ với giọng đầy hào hứng...

“Được ở đây với tư cách là Nhà đương kim vô địch, thì thành thật mà nói, tôi không hề nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ đang cố gắng giữ tâm lý tốt và cố gắng tiến bộ hơn sau mỗi buổi tập, và hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào”.

Năm 2025, Alcaraz đã bắt đầu mùa giải sân đất nện của mình sau 2... trận thua liên tiếp, trước Jack Draper ở Indian Wells và David Goffin ở Miami. Nhưng kể từ khi đến Công quốc, anh đã thắng 33/34 trận đấu tiếp theo.

“Tuần này thực sự rất, rất quan trọng. Tôi cho rằng đó là bước ngoặt của năm 2025”, Alcaraz nói, “Sau cảm giác đạt được điều đó, tôi ngày càng chơi tốt hơn. Tôi đã hiểu và nhận ra mình nên chơi như thế nào sau tuần này”.

“Đó là lý do lý giải tại sao tôi đã có một năm thi đấu xuất sắc sau đó. Tôi nhớ là mình đã không chơi tốt lắm, nhưng mà tất cả những gì đến sau đó, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi”, Alcaraz nhớ lại và suy nghĩ.

Sân đất nện luôn là sân đấu may mắn của Alcaraz, anh đã thắng 84,4% số trận đấu trên mặt sân này theo thống kê Infosys ATP Stats. Hiện chỉ có Rafael Nadal (90,5%) và Bjorn Borg (86,1%) có tỷ lệ thắng cao hơn, vì vậy đây là cơ hội tốt để tay vợt người Tây Ban Nha lấy lại phong độ sau thất bại ở vòng 3 tại giải Miami Open trước Sebastian Korda.

“Tôi đã bắt đầu chơi quần vợt ở trên sân đất nện. Tôi lớn lên chơi trên sân đất nện. Tôi bắt đầu chơi quần vợt từ năm 4 tuổi - và mãi đến năm 8 tuổi tôi mới thực sự chạm vào mặt sân cứng, và cũng chỉ chạm nhẹ, nên tôi luôn chơi bóng trên sân đất nện”.

“Đó là lý do tại sao tôi có nhiều cảm giác chơi khi chơi ở trên sân đất nện, và khi mùa giải kết thúc, bạn phải đợi gần 1 năm mới được chơi lại. Vì vậy, đó là một khoảng thời gian thực sự dài, ít nhất là đối với tôi”, Alcaraz tâm sự về tầm quan trọng của sân đất nện với anh.

Alcaraz, người đang bị Jannik Sinner cạnh tranh vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP sẽ tự tin rất nhiều khi đã nâng cao chiếc cúp vô địch tại Monte-Carlo Masters năm ngoái (thắng Lorenzo Musetti trong trận chung kết). Anh sẽ đối đầu với Cựu số 3 thế giới Stan Wawrinka hoặc Sebastian Baez ở vòng 2.

“Tôi nghĩ không có giải đấu nào tốt hơn để bắt đầu mùa giải sân đất nện hơn tại đây. Tôi cho rằng, xét về cảnh quan, đây là giải đấu đẹp nhất ở ATP Tour”. Alcaraz nói, “Nó vô cùng xinh đẹp. Khi mặt sân đất nện ở trạng thái tuyệt vời, hoàn hảo ngay từ đầu trận đấu, nó thực sự rất đẹp mắt, thật sự rất tươi đẹp”.

Đ.Hg.