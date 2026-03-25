Miami Open 2026: Jannik Sinner duy trì chuỗi trận thắng, lọt vào vòng tứ kết

Jannik Sinner đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để duy trì chuỗi ván thắng kỷ lục của mình tại hệ giải Masters 1000 và rồi đồng thời giành vé lọt vào vòng tứ kết của Miami Open - Miami Masters 2026.

Sinner lọt vào tứ kết

Tay vợt số 2 ở trên Bảng điểm ATP vượt qua niềm hy vọng của nước chủ nhà - Alex Michelsen với điểm số số 7-5, và 7-6(4) tại SVĐ Hard Rock để tiếp tục hành trình chinh phục cú “Double Sunshine” danh giá.

Nhà Đương kim vô địch Indian Wells, Sinner, lội ngược dòng từ thua 2-5 trong ván 2 để hoàn thành chiến thắng kéo dài 1 giờ 42 phút, để rồi nâng tổng số ván thắng liên tiếp của anh tại hệ giải Masters 1.000 lên con số kỷ lục 28.

“Tôi cảm thấy rằng, các cú giao bóng đã giúp tôi rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là ở những thời điểm quan trọng và ở trong loạt tie-break, vì vậy tôi rất hài lòng về điều này”, Sinner cho biết.

“Đồng thời, tôi biết rằng nếu muốn tiến xa trong giải đấu này, tôi sẽ phải cải thiện khả năng đánh bóng từ cuối sân. Ngày mai là ngày nghỉ, điều đó sẽ giúp cho tôi, tôi cố gắng tìm lại nhịp điệu tốt trong buổi tập. Sau đó, chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”.

“Điều kiện tranh tài hoàn toàn khác so với lại đêm qua, vì vậy tôi rất hài lòng với cách mình đã thi đấu. Trận đấu rất là sát sao. Một trận đấu rất sát nút với Alex. Anh ấy là một đối thủ khó chơi, vì vậy tôi rất vui”.

Sinner đã thắng 90% (38/42) điểm số từ cú giao bóng 1 trên đường chiến thắng. Tay vợt 24 tuổi hy vọng sẽ đạt được những con số tương tự khi đối đầu với Hạt giống số 19 Frances Tiafoe hoặc Terence Atmane ở tứ kết.

“Hôm nay tôi không cảm thấy là mình chơi tốt nhất, vì vậy tôi đã cố gắng tìm ra cách vượt qua”, Sinner vẫn chia sẻ, “Giờ tôi đã hiểu bản thân mình hơn một chút, vì vậy tôi biết rằng mỗi ngày đều có thể khác nhau”.

Sinner hiện đã thắng 28 trận liên tiếp trước các đối thủ người Mỹ, từ trận thua Ben Shelton ở Thượng Hải 2023. Anh là người thứ 3 lọt vào tứ kết - trong 5 lần đầu tham dự Miami Open, cùng với Yannick Noah và Stefan Edberg.

Ở giải đơn nữ, Coco Gauff đã vắt kiệt hết sức lực và thể hiện tinh thần quả cảm để đánh bại Belinda Bencic; qua đó, ghi danh vào bán kết Miami Open lần đầu tiên trong sự nghiệp. Cô thắng với điểm số 6-3, 1-6, 6-3.

“Đó là một trận đấu khó khăn”, Gauff nói ở trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay trên sân đấu, sau khi thắng Bencic lần thứ 5/7 lần đối mặt, “Cô ấy là một đối thủ mạnh. Mỗi lần chúng tôi thi đấu, trận nào cũng kéo dài”.

“Hôm nay tôi phải chạy rất nhiều, có vài lần bị ngã, nhưng tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của mình. Tôi nghĩ đó là điểm nổi bật của cả tuần này. Hôm nay, tôi cảm thấy đối thủ của mình đã nâng cao trình độ, và tôi cũng đã có thể đáp trả lại ở ván 3”.

Gauff sẽ đối đầu với Karolina Muchova (CH Czech, Hạt giống số 13 của giải) tại vòng đấu bán kết. Tay vợt nữ quê ở Olomouc cũng đã đánh bại Victoria Mboko (Canada) ở trong một trận đấu tứ kết khác với điểm số 7-5, 7-6 (7-5).

Đ.Hg.