Miami Open 2026: Janniks Sinner lập kỷ lục Masters 1.000, ĐKVĐ Jakub Mensik bị loại

Tay vợt hạng 2 thế giới người Italy - Jannik Sinner vừa làm nên lịch sử ở Miami Open - Miami Masters 2026, khi anh đã giành chiến thắng áp đảo có điểm số 6-1 và 6-4 trước Corentin Moutet, chỉ sau 71 phút đồng hồ.

Sinner lập kỷ lục ở Masters 1.000

Với chiến thắng dễ dàng ở vòng 3 tại SVĐ Hard Rock, Sinner hiện thắng 26 ván liên tiếp cấp độ Masters 1.000, vượt qua Novak Djokovic, người trước đó nắm giữ kỷ lục với 24 ván thắng liên tiếp. Sinner san bằng kỷ lục đó với chiến thắng vòng 2, trước khi vượt qua nó ở vòng 3.

“Tôi hiện rất hạnh phúc," Sinner nói sau chiến thắng mới nhất của mình, “Môn thể thao này rất khó đoán, vì vậy chúng tôi cố gắng tập trung hết sức có thể và xem điều gì sẽ xảy ra ở những vòng đấu tiếp theo đây”.

Chuỗi trận thắng của Sinner bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái Paris Masters, nơi anh đã giành ngôi vô địch mà không để thua một ván nào. Anh tiếp tục duy trì phong độ đó vào tháng 3, lặp lại kỳ tích tại BNP Paribas Open - Indian Wells. Thêm 2 chiến thắng ở Miami, Sinner hiện đã thắng 13 trận liên tiếp tại các giải Masters 1.000.

Đối mặt Moutet, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy là chuỗi trận bất bại của tay vợt 24 tuổi bị đe dọa. Sinner kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng những cú giao bóng mạnh mẽ, giành được 87% (33/38) điểm từ những cú giao bóng 1.

Anh cũng tự do vung vợt cả 2 tay, tung ra 23 cú đánh thắng điểm trực tiếp (23 cú winner), so với chỉ vỏn vẹn 11 tình huống của Moutet và không cho tay vợt người Pháp cơ hội tìm được nhịp điệu trong suốt trận đấu dài cụ thể 1 giờ 11 phút đồng hồ.

Với kết quả áp đảo này, Sinner đã nâng hiệu số đối đầu giữa anh và Moutet lên thành 2-0 (được thống kê bởi Lexus ATP Head2Head); qua đó, đã kéo dài chuỗi trận bất bại trước các tay vợt thuận tay trái lên đến 21 trận đấu.

“Có Ben (Shelton), Tien (Learner), Shapovalov (Denis), rồi Moutet”, Sinner nói, “Tôi không muốn quên những tay vợt khác, nhưng chúng tôi cố gắng chuẩn bị theo cách tốt nhất có thể, cố gắng chơi chiến thuật và hoàn hảo nhất có thể”.

Sinner đối đầu với Alex Michelsen ở vòng 4, và nỗ lực trở thành người đầu tiên hoàn thành cú “Double Sunshine” (là thắng cả Indian Wells với Miami Masters ở trong cùng mùa giải), kể từ khi Roger Federer đạt thành tích này năm 2017. Michelsen đánh bại Alejandro Tabilo với điểm số 3-6, 6-3 và 6-4 trong một trận vòng 3 khác.

Với việc đối thủ lớn của anh là Alcaraz đã bị Sebastian Korda loại bỏ, tay vợt người Italy hiện đang ở vị trí thuận lợi để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành vị trí Số 1 thế giới với tay vợt người Tây Ban Nha, vì Sinner không phải bảo vệ bất kỳ điểm nào tại Miami Open.

Ở trong một kết quả rất đáng chú ý khác, Đương kim vô địch đơn nam - anh Jakub Mensik đã trở thành Cựu vô địch khi để thua đối thủ người Mỹ Frances Tiafoe với điểm số là 6-7 (4-7), 6-4 và 6-7 (11-13). Mensik đã bỏ lỡ 2 cơ hội thắng match-point để rồi thua ngược rất đáng tiếc.

Tiafoe cũng bỏ lỡ 3 cơ hội giành match-point khi điểm số là 6-3 trong loạt tie-break ván 3, tiếp theo là 3 cơ hội bị bỏ lỡ khác. Tay vợt người Mỹ sau đó cũng đối mặt với thất bại, trước khi cứu 2 nguy cơ match-point ở điểm số 7-8 và 9-10 trước khi thắng chung cuộc 2 giờ 51 phút.

Daniil Medvedev cũng đã bị loại khi để thua Francisco Cerundolo 0-6, 6-4, 5-7. Medvedev đã đến Miami với đầy tự tin sau khi chấm dứt chuỗi trận bất bại 16-0 của Tay vợt số 1 thế giới tại bán kết Indian Wells 2026 Tuy nhiên, Cerundolo liên tục gây khó dễ với Cựu số 1 - bằng lối đánh thuận tay tấn công đặc trưng của mình.

Đ.Hg.