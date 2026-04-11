Monte Carlo Masters 2026: Carlos Alcaraz đối đầu Jannik Sinner ở chung kết

Carlos Alcaraz chấm dứt câu chuyện thần tiên của tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot tại giải Monte-Carlo Masters bằng màn trình diễn đẳng cấp thường thấy ở trong trận bán kết muộn. Tay vợt số 1 thế giới giành quyền vào chung kết gặp đối thủ truyền kiếp là Jannik Sinner.

Alcaraz hào hứng lọt vào chung kết (Ảnh: Getty Images)

Alcaraz (22 tuổi) vượt qua Vacherot đầy quyết tâm với tỷ số 6-4 và 6-4 trên sân Rainier III, để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại giải Masters 1.000 trên sân đất nện đầu tiên trong mùa.

Tay vợt Tây Ban Nha khéo léo hóa giải lối chơi mạnh mẽ và giao bóng uy lực của Vacherot, người được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình suốt trận. Theo thống kê, Alcaraz tận dụng thành công 3/4 cơ hội giành break-point để thắng sau 84 phút thi đấu.

Với Sinner giành chiến thắng 6-1, 6-4 trước Alexander Zverev ở trong trận bán kết sớm, người hâm mộ Monte-Carlo và trên toàn thế giới giờ đây có thể mong chờ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Alcaraz và Sinner trong năm 2026 này!

Alcaraz sẽ bước vào trận chung kết vào Chủ nhật, dự kiến ​​diễn ra vào lúc 3 giờ chiều giờ của địa phương (khoảng 20 giờ tối theo giờ Việt Nam), với lợi thế dẫn trước 10-6 trong loạt trận đối đầu trực tiếp giữa 2 người.

Sẽ có giải thưởng kép dành cho người chiến thắng ở trong trận đấu chung kết. Bên cạnh việc giành được chiếc cúp vô địch, người chiến thắng cũng trở thành Tay vợt số 1 thế giới vào thứ Hai. Sinner đang cố gắng chấm dứt sự thống trị của Alcaraz, tuần này san bằng kỷ lục của Sinner về số tuần giữ vị trí số 1 (66).

“Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu trong mơ của tất cả mọi người. Tôi thì đang chiến đấu cho danh hiệu Monte-Carlo thứ 2, còn anh ấy lại đang chiến đấu cho danh hiệu đầu tiên”, Alcaraz nói về trận chung kết, “Đó hẳn sẽ là một trận đấu thực sự đặc biệt. Vị trí số 1 đang phía trước, và điều này làm cho ngày mai càng trở nên đặc biệt hơn”.

Alcaraz cũng rất nhanh chóng bày tỏ sự kính trọng đối với lại Vacherot, người Monaco đầu tiên lọt vào tứ kết và bán kết Monte-Carlo trong Kỷ nguyên Mở. Tay vợt 27 tuổi, người gây chú ý hồi tháng 10 năm ngoái khi giành chiến thắng tại giải Shanghai Master.

Với vị trí thứ 204 thế giới, Vacherot trở thành Nhà vô địch Masters 1000 có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử giải đấu (từ năm 1990), giành lại break sớm ở ván thứ 2 nhưng không thể chống lại sự bứt phá của Alcaraz.

“Đối với tôi, tôi chỉ hạnh phúc khi giành được chiến thắng trong trận đấu thực sự khó khăn này trước Valentin”, Alcaraz nói, “Anh ấy đang chơi thứ quần vợt tuyệt vời với rất nhiều tự tin hiện tại, khi thi đấu trên quê hương mình. Thật khó để giành chiến thắng, nhưng tôi thực sự rất hào hứng - về lần gặp gỡ đầu tiên với Jannik vào năm 2026”.

Đ.Hg.