Monte Carlo Masters 2026: Alexander Zverev giành vé bán kết đầu tiên

Chặn đứng đà tiến của tay vợt trẻ 19 tuổi người Brazil đang lên tay ở trong giai đoạn gần đây là Joao Fonseca (hạng 40 ATP) với điểm số 7-5 và 6-7 (3-7), và 6-3, Tay vợt hạng 3 thế giới người Đức gốc Nga - Alexander Zverev đã giành tấm vé bán kết đầu tiên của Monte Carlo Masters 2026.

Zverev lọt vào bán kết (Ảnh: Getty Images)

Fonseca đang chơi rất hay ở trong giai đoạn gần đây. Nhà vô địch của ATP Next Gen Finals hồi năm 2004 là Tay vợt trẻ nhất trong Tốp 100 thế giới và hiện là 1 trong 2 người sinh từ năm 2006 trở về sau hiện sở hữu riêng cho mình danh hiệu ATP Tour (riêng anh có những 2 danh hiệu).

Trong mùa giải năm nay, Fonseca cũng khởi đầu mùa giải khá thành công khi mới lọt đến vòng 4 của Indian Wells (và chỉ chịu thua chính Jannik Sinner “out trình” toàn bộ ATP Tour). Khi đến với mùa giải sân đất nện, Fonseca cũng thích nghi rất nhanh bằng 3 trận thắng mở màn, trước Diallo Gabriel, trước Arthur Rinderknech và tay vợt gạo cội người Ý Matteo Berrettini.

Tuy vậy, khi đối mặt với Zverev quá “già giơ”, sức trẻ và lối đánh uy mãnh của Fonseca đã bị khắc chế. Zverev thắng ván mở màn khi đã tận dụng thành công break-point duy nhất tại game đấu thứ 11 để vượt lên dẫn 6-5, trước khi cầm giao bóng khép lại ván bằng 4 điểm trắng.

Thế nhưng, Fonseca phản ứng mạnh mẽ trong ván 2. Cả 2 tay vợt chơi giằng co và dù rằng Zverev sớm mất break, nhưng anh bẻ lại 2 game giao bóng liên tiếp của đối thủ (các game 6 và 8), để rồi Fonseca cân bằng điểm số khi thắng break thứ 2 ở game đấu thứ 9.

Không phân thắng bại sau 12 game đầu tiên, 2 tay vợt bước vào loạt tie-break và ở đây, gã trai quê ở Rio de Janeiro liên tục chiếm ưu thế, dẫn điểm 5-1 trước khi kết thúc loạt đánh tie-break ở điểm số là 6-3. Kết quả trận tứ kết đơn nam đầu tiên của Monte Carlo Masters khi đó trở thành 1-1.

Tuổi trẻ thường bồng bột và quá vội vã. Khi người ta chờ đợi một cú lật đổ từ Fonseca, anh này thi đấu rất gấp gáp và để thua nhiều tình huống bóng không đáng. Trong khi đó, dù có đẳng cấp khác biệt so với Sinner hay Carlos Alcaraz, Zverev vẫn già dặn hơn hẳn Fonseca.

Tay vợt 28 tuổi cứ từ từ dẫn 4-2, rồi 5-3 trước khi giành lấy chiến thắng chung cuộc 6-3 ở ván 3 quyết định; qua đó, giành vé bán kết đầu tiên tại CLB Đồng quê Monte Carlo năm nay. Đây là lần thứ 4, Zverev lọt đến trận bán kết. Trước đó, anh lọt đến bán kết 2018, để thua Kei Nishikori của Nhật Bản 6-3, 3-6, và 4-6; còn bán kết 2022, anh thua Stefanos Tsitsipas 4-6, 2-6.

Nhiều khả năng, Zverev sẽ nhận “cú hattrick” thua trận ở bán kết Monte Carlo Masters, khi rất có thể anh phải đối đầu với “Khắc tinh” Jannik Sinner ở trận tiếp theo (Sinner đấu Felix Auger-Aliassime trong trận tứ kết muộn của ngày).

Ở trong quá khứ, Zverev mới để thua Sinner 8 lần dù cũng từng thắng 4 trận. Nhưng đặc biệt là, anh để thua Tay vợt hạng 2 người Ý liên tục trong 7 trận gần đây nhất, xuyên suốt giai đoạn từ tháng 10-2024 cho đến bán kết của giải Miami Masters mới đây.

Đ.Hg.