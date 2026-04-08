Monte Carlos Masters 2026: Matteo Berrettini hủy diệt Daniil Medvedev bằng cú đúp bagel

Matteo Berrettini vừa tạo nên một cú sốc lớn trong làng quần vợt tại Monte-Carlo Masters 2026, khi anh đánh bại Tay vợt số 10 thế giới Daniil Medvedev với điểm số hủy diệt 6-0, 6-0 chỉ trong vòng 49 phút đồng hồ để tiến vào vòng đấu thứ 3.

Berettini ăn mừng chiến thắng trước Medvedev

Berrettini (được hưởng suất wild-card) thi đấu vô cùng là hiệu quả trước một Medvedev đang sa sút phong độ, người thậm chí không có điểm số nào trong những game giao bóng của mình ở suốt thời gian thi đấu trên sân. Đây là lần đầu tiên Medvedev thua cú đúp bagel trong sự nghiệp.

"Tôi nghĩ rằng, đó là một trong những màn trình diễn hay nhất trong đời tôi!”, Berrettini nói, “Tôi nghĩ tôi chỉ bỏ lỡ 3 cú đánh trong suốt cả trận đấu, điều đó không dễ dàng khi đối đầu với kẻ khó chơi như Daniil. Tôi nghĩ kế hoạch của tôi hoàn hảo - vũ khí của tôi đã phát huy tác dụng!”.

“Tôi đã phải đối mặt với 2 break-point trong game đầu tiên, rồi sau đó tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn anh ấy. Tôi không ngờ lại thắng trắng như vậy. Nhưng tôi vẫn giữ vững sự tập trung vì tôi biết rằng, 1 hoặc là 2 break-point, đôi khi sẽ vẫn là không đủ, vì vậy tôi tiếp tục nỗ lực...”.

Tay vợt 29 tuổi người Ý hiện đang bất bại và chưa đánh mất 1 game đấu nào ở trong 2 trận đấu mở màn của Monte-Carlo Masters 2026. Trong trận đấu vòng 1, anh đang dẫn trước đối thủ người Tây Ban Nha là Roberto Bautista Agut 4-0 thì anh này bỏ cuộc vì vấn đề của thể chất.

Như vậy, tính cho đến thời điểm này, Berrettini mới chỉ trải qua có: 23 phút + 49 phút = 72 phút ở trên sân đấu, sau 2 trận đấu ngắn ngủi. Sau khi giành trận thắng đầu tiên trước Medvedev - và khiến tay vợt Nga chịu thất bại... thảm hại nhất, anh sẽ vào vòng 3 đấu với Joao Fonseca.

Berrettini thắng với điểm số gây sốc

“Tôi đã thi đấu khá lâu rồi, vì vậy tôi cảm thấy việc giữ được giao bóng ở đầu ván thứ 2 thực sự rất quan trọng”, Berrettini nói thêm, “Chỉ cần vài điểm ở đầu ván là đủ, và khi dẫn trước đến 2 break-point, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và bóng sẽ bay ra khỏi vợt dễ dàng hơn”.

Đây cũng là lần đầu tiên Berrettini thắng một trận đấu với điểm số 6-0 và 6-0, đồng thời là chiến thắng đầu tiên của anh trước một tay vợt Tốp 10 kể từ khi đánh bại Alexander Zverev ở Monte-Carlo 2025. Cũng giải này, Alex de Minaur từng thắng Grigor Dimitrov 6-0, 6-0 ở tứ kết.

Về phần Medvedev, anh này chỉ vừa trải nghiệm giải đấu sân đất nện đầu tiên trong mùa và phải nhận ngay trận thua đen tối nhất sự nghiệp. Tay vợt 30 tuổi khởi đầu mùa giải sân cứng rất tốt với các chiến thắng ở Brisbane và cả Dubai đã chơi rất tệ, tự làm khó bản thân trên sân Rainier III.

Medvedev mắc đến 27 lỗi đánh bóng hỏng, và anh thường xuyên tự đánh thua chứ không phải do Berrettini giành chiến thắng bằng các cú winner đẹp mắt - thực tế, tay vợt hạng 90 thế giới người Ý chỉ tung ra 8 cú winner, so với lại 3 cú của Medvedev. Thậm chí, quá bực tức, Medvedev lại đập vợt...

Medvedev lại đập vợt nữa rồi

Đ.Hg.