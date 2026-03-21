Miami Open 2026: Jack Draper bất ngờ bị loại, Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka thẳng tiến

Tay vợt người Anh Jack Draper đã bất ngờ thất bại trước đối thủ người Mỹ là Reilly Opelka ở vòng 2 giải Miami Open - Miami Masters 2026. Draper đến với Florida sau khi lọt vào tứ kết tại Indian Wells, nhưng anh đã không thể duy trì được đà tiến bộ đó.

Draper bị loại

Opelka đã thể hiện khả năng giao bóng vượt trội để đánh bại Hạt giống số 25 bằng điểm số cực kỳ kịch tính là 7-6 (7-3) và 7-6 (7-0). Anh đã tung ra 25 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) - và có tổng cộng 47 cú đánh thắng điểm trực tiếp (winner) để tiến vào vòng 3 trên sân nhà.

“Tôi không có nhiều cơ hội, đặc biệt là khi anh ấy cầm giao bóng”, Draper thừa nhận thực tế với cánh phóng viên bằng cách rất là tỉnh, “Nhưng trong suốt cả trận đấu, tôi cũng không hề bị mất break-point nào, thế nên đó chẳng phải là nhiệm vụ của tôi hay sao, có đúng không?”.

“Thất bại thật đau lòng, nhất là khi giải đấu mới bắt đầu như thế này, bởi vì tôi muốn thi đấu tốt ở đây”, tay vợt người Anh thừa nhận thêm, “Tuy nhiên thì, tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục sau một ca chấn thương rất nặng nề”.

Trước đó, sau khi trận đấu ở Miami Gardens bị gián đoạn do trời mưa, tay vợt người Mỹ Ethan Quinn đã cứu được 7 nguy cơ thua set-point trên đường giành chiến thắng 6-4 và 7-6 (9-7) trước Casper Ruud, để lần đầu tiên trong sự nghiệp tiến vào vòng 3 giải Masters 1000.

Tay vợt người Ý Matteo Berrettini, là Cựu số 6 thế giới, cũng giành chiến thắng bất ngờ với điểm số 6-4 trong cả 2 ván đấu để loại Hạt giống số 10 Alexander Bublik (Kazakhstan) ở trong trận đấu dài gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cụ thể là 1 giờ và 27 phút.

Trời mưa dai dẳng đã buộc BTC phải thay đổi lịch thi đấu, với một số trận đấu được dời sang ngày thứ Bảy, trong khi đó, Tay vợt nữ số 1 thế giới và cũng là Đương kim vô địch Indian Wells -cô Aryna Sabalenka đã được chuyển sang thi đấu sân phụ để đối đầu với Ann Li (người Mỹ).

Sabalenka đã vượt qua một trận đấu khó khăn trước đối thủ xếp hạng 39 thế giới này. Giành chiến thắng với điểm số khá sát sao sau 2 ván là 7-6 (7-5) và 6-4, Sabalenka giành vé vào vòng 3. Cô có chia sẻ: “Tôi đã ở đó, tôi đã chiến đấu hết mình, dù có lẽ phong độ của tôi không phải là tốt nhất. Cô ấy đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời - cô ấy rất quyết liệt và giao bóng cực kỳ tốt”.

Hạt giống số 1 của giải nam - Carlos Alcaraz sau đó lại tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Miami Masters lần thứ 2 trong sự nghiệp. Anh này dễ dàng tiến vào vòng đấu tiếp theo với chiến thắng có điểm số 6-4 và 6-4 trước tay vợt trẻ người Brazil là Joao Fonseca sau 1 giờ 33 phút.

Ngoài ra, Tay vợt nữ số 2 thế giới - Elena Rybakina (của Kazakhstan) tiếp tục phong độ tuyệt vời của mình trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi đánh bại người đồng hương là Yulia Putintseva với điểm số 6-3 và 6-3.

Đ.Hg.