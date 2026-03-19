Miami Open 2026: Cơ hội lọt vào Tốp 10 của Jakub Mensik

Đương kim vô địch Jakub Mensik sẽ trở lại Miami Open - Miami Masters với áp lực kỳ vọng và cả đà thắng lợi từ khởi đầu mùa giải ấn tượng, trong đó thì anh đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên lọt vào Tốp 10 ở trên Bảng xếp hạng của ATP.

Mensik khi đăng quang Miami Open 2026

Tay vợt 20 tuổi người CH Czech sẽ đến giải đấu với số điểm quan trọng cần bảo vệ sau khi đăng quang Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp cũng tại đây hồi năm ngoái (anh đã đánh bại chính Huyền thoại Novak Djokovic với điểm số 7-4 sau cả 2 loạt tie-break của trận chung kết hồi năm ngoái). Trong mùa này, anh vẫn tiếp tục tiến bộ.

Mensik nâng cao chiếc cúp vô địch Auckland Open vào tháng Giêng, trước khi tạo ra chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp trước Tay vợt số 2 thế giới - Jannik Sinner ở tứ kết giải Qatar Open hồi tháng 2. Nhờ vậy, anh vươn lên vị trí thứ 9 trong BXH ATP Live Race To Turin (tính điểm tham dự ATP Finals ở Ý cuối mùa giải năm nay).

Nhưng trước khi có thể nghĩ đến việc được ra mắt tại ATP Finals, Mensik đang phải đối mặt với áp lực trước mắt từ BXH của ATP. Sau khi leo lên vị trí thứ 12 thế giới cao nhất trong sự nghiệp vào đầu tháng, Mensik hiện đã tụt xuống vị trí thứ 26 sau khi mất 990 điểm - so với thời điểm đoạt chức vô địch năm ngoái ở tại Miami.

Tuy nhiên, đối với Mensik, trọng tâm vẫn là nội tâm khi anh quay trở lại nơi đã từng chứng kiến ​​chiến thắng lớn nhất của mình: “Khi quay lại đây một lần nữa, nhìn thấy mọi thứ một lần nữa, nó gợi lại cho tôi rất nhiều ký ức về giải đấu năm ngoái”.

“Trở lại đây thật là tuyệt, nhưng tôi đang cố gắng tập trung vào tuần này vì đây là một tuần lễ mới, và một cơ hội mới. Không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ thắng giải đấu này một lần nữa, vì vậy tôi cần phải tập trung vào bản thân - và tiếp tục làm những gì mình đang làm”, Mensik nói với ATP Media ở trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước giải.

Mensik sẽ bắt đầu chiến dịch Miami của mình bằng trận đấu với lại Sebastian Baez hoặc tay vợt vượt qua vòng đấu loại Adam Walton. Bất kể kết quả trong 2 tuần thi đấu sắp tới, những thành tích anh đạt được trong năm qua đã khẳng định sự hiện diện ngày càng lớn mạnh của gã trai quê ở Prostejov ở cấp độ thi đấu đỉnh cao của ATP Tour.

Là một tay vợt từng tham dự Next Gen ATP Finals 2024, Mensik đã có 9 chiến thắng trước các đối thủ Tốp 10 thế giới, và lọt vào vòng 4 tại giải Úc mở rộng năm nay - trước khi anh buộc phải rút lui trước trận đấu với Djokovic. Quan trọng hơn là, tay vợt người CH Czech tin rằng những tiến bộ lớn nhất của anh đến từ những con số...

“Sau 2 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng thứ hạng - và kết quả không còn quan trọng bằng việc bạn đã thi đấu bao lâu tại ATP Tour”, Mensik nói về sự nghiệp của mình cho đến nay, “Tôi cảm thấy mình hiểu rõ các đối thủ hơn và cũng đã thi đấu nhiều hơn họ 1 trận. Theo như cách này, mọi thứ đã khác”, Mensik có chia sẻ.

Với kinh nghiệm ngày càng được tích lũy và sự tự tin cao độ, Miami Open 2026 vừa là một thách thức vừa là một cơ hội dành cho chàng trai sinh năm 2005. Mặc dù BXH của ATP sẽ có thể có những biến động trong ngắn hạn, nhưng mà mục tiêu lọt vào Tốp 10 ATP của Mensik đang ngày càng đến gần hơn. Hãy cùng chờ xem anh thi đấu.

Đ.Hg.