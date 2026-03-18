Miami Open: Coco Gauff lạc quan sau khi phải rút lui khỏi Indian Wells vì dây thần kinh cánh tay

Coco Gauff cảm thấy lạc quan khi sẽ được thi đấu tại giải Miami Open sau vấn đề bất ngờ về dây thần kinh cánh tay đã buộc cô phải bỏ cuộc tại BNP Paribas Open - Indian Wells hồi đầu tháng này.

Nụ cười của Gauff

Tại Indian Wells, Gauff đối đầu với lại “Nữ hoàng Đông Nam Á” - cô Alexandra Eala ở vòng 3 và phải điều trị y tế vì cơn đau nhói ở cánh tay trái bất ngờ. Khi đó, cô đang bị dẫn trước 2-6, 0-2, để rồi không thể tiếp tục thi đấu. Đây mới là lần bỏ cuộc thứ 2 trong sự nghiệp của cô.

Sau này, Gauff có mô tả lại về cơn đau ban đầu giống như “một quả pháo hoa đang nổ tung bên trong cánh tay tôi", và cuối cùng thì nó giống như là “toàn bộ cánh tay... đang bị bốc cháy”.

Trong tuyên bố gửi cho BTC của giải đấu Indian Wells vào thời điểm đó, cô cho biết đó “có lẽ là vấn đề liên quan đến dây thần kinh”, một cảm giác mà sau đó được xác nhận bằng chụp MRI.

“Đó là vấn đề về dây thần kinh, như tôi đã nói ngay ở sau trận đấu!”, Gauff vừa mới lên tiếng xác nhận tại Miami Open 2026, ở trong một cuộc bình luận kiểu bàn tròn ngay trước thềm giải đấu.

“Mỗi ngày đều mang lại thứ cảm giác khác nhau”, cô nói thêm, “Nhưng nhìn chung, tôi sẽ ổn khi thi đấu tại giải này. Có thể thỉnh thoảng thì tôi sẽ cảm thấy đau trên sân, nhưng chắc chắn là, mỗi ngày tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn, nếu như các bạn hiểu ý tôi muốn nói”.

Gauff vẫn giữ tinh thần tốt khi trả lời phỏng vấn vào hôm thứ Ba (theo giờ địa phương). Tay vợt nữ người Mỹ từng 2 lần vô địch Grand Slam đã cười khá tươi khi mô tả lại trải nghiệm chụp cộng hưởng từ (MRI) cánh tay - đó cũng lần đầu tiên cô được đưa vào máy chụp MRI.

“Tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong một cỗ quan tài vậy,” cô có nói với lại cánh báo chí, “Nó rất kỳ lạ, cảm giác khá ngột ngạt. Tôi chắc chắn không hề muốn trải qua điều đó lần nữa!”.

Gauff cho biết là, ban đầu cô đã cân nhắc bỏ qua giải đấu ở miền Nam Florida này, nhưng cuối cùng quyết định tham gia - vì có tình cảm với quê hương (cô sinh ra tại Thành phố Boca Raton, là thành phố chính của Đại Đô thị Miami - thuộc Hạt Palm Beach, bang Florida)

“Mục tiêu là được chơi giải đấu này,” cô tiếp tục chia sẻ, “Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ qua giải đấu năm nay. Tôi nghĩ nếu không phải ở thành phố Miami thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua giải đấu này. Nhưng vì đây là Miami, tôi thực sự muốn được chơi ở đây”.

Tay vợt 22 tuổi này lớn lên và chơi quần vợt ở công viên Pompey gần đó, và hiện vẫn sống ở Delray Beach. Cô ấy cho biết sẽ ở nhà trong suốt giải đấu và hy vọng sẽ có nhiều người thân đến cổ vũ trên khán đài tuần này.

Gauff vẫn đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại giải đấu diễn ra ở trên sân nhà này. Trong 6 lần tham dự trước đó, cô vẫn chưa từng bao giờ vượt qua được vòng 4. “Đây rõ ràng là một giải đấu ở trong danh sách ước nguyện của tôi,” cô thành thật cho biết.

Với tư cách hạt giống số 4 tại Miami Open (là Giải đơn nữ thuộc đẳng cấp WTA 1.000), Gauff sẽ đối đầu với lại Elisabetta Cocciaretto hoặc là Darja Semenistaja (hưởng suất lucky-loser) ở vòng đấu thứ 2...

Đ.Hg.