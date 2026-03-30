Đăng quang Miami Open, Jannik Sinner kế thừa di sản của Roger Federer

Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner đã dễ dàng vượt qua Jiri Lehecka với điểm số 6-4, và 6-4 để giành chức vô địch Miami Open - Miami Masters lần thứ 2, bổ sung thêm danh hiệu này vào bộ sưu tập ngôi vô địch trước đó là Indian Wells của anh.

Sinner đã phải chờ những lần gián đoạn do mưa ở trước, và trong trận đấu để hoàn thành “Cú đúp Ánh dương” (Sunshine Double), trở thành người đầu tiên giành chiến thắng tuyệt đối ở 2 giải đấu sân cứng danh giá liền kề là California và Florida, kể từ thời của Roger Federer hồi năm 2017, nhưng lại là người đầu tiên thành công mà không để thua 1 ván nào.

Thực tế, Sinner (từng vô địch Miami Open 2024, tuy nhiên bỏ lỡ năm ngoái do dính án phạt cấm thi đấu 3 tháng vì doping) hiện đã giành chiến thắng ở 3 giải Masters 1.000 liên tiếp, bắt đầu với chiến thắng ở Paris Masters hồi cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm ngoái...

“Đây là một khoảnh khắc rất, rất là đặc biệt”, Sinner nói đầy hạnh phúc, “Đến với Miami này, thi đấu tốt trở lại ngay sau Indian Wells có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó cũng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành chiến thắng - vì là nó rất khó để đạt được!”.

Chiến thắng của anh, cùng với lại chiến thắng của Aryna Sabalenka trước Coco Gauff tại chung kết đơn nữ, đánh dấu lần đầu tiên có 2 tay vợt cả nam lẫn nữ đều giành lấy cú đúp vô địch Indian Wells - Miami Open ở trong cùng một mùa giải, kể từ thời của “cặp đôi” Novak Djokovic và Victoria Azarenka (cô cũng là một người Belarus) suốt từ hồi 2016 cho đến nay.

Những cơn mưa ngay trước giờ thi đấu đã khiến trận đấu chung kết đơn nam Miami Open 2026 bị hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ. Cho đến khi Sinner vừa giành được quyền kiểm soát ván đấu đầu tiên thì cơn mưa lại ập đến, khiến trận đấu phải tạm dừng trong 90 phút...

Nhưng điều đó không đủ khiến Sinner nao núng, anh buộc tay vợt CH Czech xếp hạng 22 thế giới là Lehecka thua break-point đầu tiên của giải đấu để dẫn trước 2-1 trong ván mở màn. Sinner bị dẫn đến 0-40 ở game tiếp theo, nhưng lại tung ra 3 cú giao bóng dẫn đến tình huống ăn điểm và thêm 2 cú ace để giữ game và duy trì lợi thế dẫn game.

“Tôi đã cố gắng tập trung”, Sinner nói, “Tôi đã cố gắng hiểu là tại sao mình lại giao bóng hỏng ở những lần cầm giao bóng 1 trước đó. Lúc đầu, điều kiện rất khác biệt, bóng rất, rất mạnh. Tôi đã bỏ lỡ một vài cú giao bóng 1, tôi giao vào lưới vì bóng khá mạnh”.

Và anh cũng nói rằng, lối chơi trả giao bóng mạnh mẽ của Lehecka cũng khiến anh phải dè chừng. “Bạn phải đánh rất chính xác. Nếu không thì, anh ấy sẽ có bóng trong tay”, Sinner nói về đối thủ cùng tuổi (Sinner sinh ra tháng 8-2001, trong khi Lehecka sinh tháng 11).

Tay vợt người Ý đã tự tạo cho mình cơ hội thắng set-point ở game thứ 9 với cú trả giao bóng thuận tay chéo sân mạnh mẽ ăn điểm trực tiếp. Lehecka đã cứu set-point đó bằng 1 cú ace và cứu thêm 1 set-point khác bằng cú volley, sau đó giữ game giao bóng ở game-point thứ 6, trước khi Sinner kết thúc ván đấu với game trắng cầm giao bóng.

Lehecka tiếp tục chống đỡ 5 set-point trước khi Sinner giành được break duy nhất của ván thứ 2 và dẫn trước 5-4. Anh tự tạo 1 match-point (championship-point) bằng cú vô lê thuận tay ăn điểm, tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng với 1 cú giao bóng bị trọng tài bắt lỗi, và kết thúc trận đấu bằng 1 cú đánh ăn điểm khác ở trên lưới.

Lehecka, người mới lần đầu tiên lọt vào chung kết Masters 1,000, dù không thể nối gót đồng hương Jakub Mensik bước vào vòng tròn chiến thắng tại Miami, vẫn sẽ đạt vị trí thứ 14 cao nhất trong sự nghiệp trên Bảng xếp hạng thế giới. “Tôi đến đây với phong độ không tốt nhưng tôi đã có thể trở lại với lối chơi mà mình mong muốn”, Lehecka phát biểu

Đ.Hg.