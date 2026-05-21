Gần 700 tay vợt thi đấu giải pickleball vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Giải pickleball vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 thu hút đồng đảo các gương mặt hàng đầu tại Việt Nam tham gia thi đấu để tranh thành tích cao.

“Năm nay, giải thu hút nhiều VĐV tốt nhất của Việt Nam tham gia. Chúng tôi đánh giá nhiều đơn vị, câu lạc bộ tập trung vào xây dựng lực lượng mạnh, trọng điểm để giành thành tích cao nhất. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để nhiều đội nắm bắt sự chuẩn bị của các đơn vị nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra cuối năm nay”, phụ trách bộ môn pickleball (Cục TDTT Việt Nam) – ông Mạc Xuân Tùng trao đổi.

Giải đấu đã khai mạc sáng ngày 21-5 trên cụm sân tiêu chuẩn tại Long Biên (Hà Nội). Năm nay, Ban tổ chức đã mở rộng đối tượng thi đấu. Theo đó VĐV được đăng ký theo nội dung phong trào và thành tích cao.

Với nội dung phong trào, VĐV sẽ thi đấu nhóm tuổi 35 trở xuống (đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), từ 36-45 tuổi (đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), từ 46 tuổi trở lên (đôi nam, đôi nam nữ). Với nội dung thành tích cao, VĐV thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Gần 700 tay vợt từ nhiều đơn vị trong cả nước đã bước vào thi đấu. Ngoại trừ tay vợt Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh vắng mặt, nhiều gương mặt hàng đầu của pickleball Việt Nam như Nguyễn Đắc Tiến, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Trần Phương Anh, Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Trần Huyền Trang… đã đăng ký tham dự.

Chương trình tranh tài sẽ kéo dài tới ngày 24-5. Giải lần này áp dụng luật thi đấu Pickleball USA tại Việt Nam và được các trọng tài quốc gia tham gia điều hành.

Năm nay, môn pickleball đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

