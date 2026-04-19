Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 khép lại trong thành công

Hơn 10 giờ thi đấu căng thẳng và quyết liệt, giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 chính thức khép lại, khi thu hút gần 300 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp đến tham dự và thi đấu.

BTC Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 trao giải cho VĐV vô địch, nhì và ba. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 – 21-4-2026), đồng thời hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026). Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa tăng cường giao lưu, kết nối giữa báo chí với doanh nghiệp và xã hội.

Ở giải lần này, BTC đã trao tặng Huy chương lưu niệm cho tất cả các VĐV tham dự giải đấu như là một món quà tặng đầy ý nghĩa nhân ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam 21-4.

Một trong những điểm nhấn của giải năm nay là nội dung Đôi lãnh đạo, với sự tham gia của 48 lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và doanh nghiệp trong đó có 19 VĐV là lãnh đạo các cơ quan báo chí TPHCM và trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố cùng 29 VĐV là lãnh đạo các doanh nghiệp.

Các cặp đấu được bốc thăm ngẫu nhiên, tạo tính khách quan và tăng cơ hội giao lưu giữa các đơn vị. Nội dung này không chỉ góp phần nâng cao tính hấp dẫn mà còn thúc đẩy sự kết nối đa chiều giữa báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.

Đôi Nam Kiều Phong - Thành Huy (Báo SGGP) thi đấu nội dung đôi nam.

Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn, đề cao tinh thần fair-play, góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, văn minh.

Cơ cấu giải thưởng năm nay: Ở các nội dung Đôi Lãnh đạo, Đôi nam và Đôi nữ, giải Nhất trị giá 8 triệu đồng, giải Nhì 5 triệu đồng và giải Ba 3 triệu đồng, kèm cúp, huy chương và quà tặng.

Nội dung Đồng đội có mức thưởng cao hơn, với 12 triệu đồng cho giải Nhất, 8 triệu đồng cho giải Nhì và 6 triệu đồng cho giải Ba.

Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô gần 300 vận động viên tham gia đến từ 50 cơ quan báo chí, đơn vị, doanh nghiệp trong đó có 30 cơ quan báo chí, hơn 100 VĐV là người làm báo (bao gồm 20 VĐV là lãnh đạo các cơ quan báo chí), trong đó có hơn 100 vận động viên là nhà báo.

Bên cạnh lực lượng báo chí, hơn 100 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp như Thuế TPHCM , AB InBev Việt Nam, Acecook Việt Nam, Amway Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Nam A Bank, Vietcombank CN Đông Sài Gòn, FPT, Vietnam Airlines, Vinamilk,… đã góp phần tạo nên sự đa dạng về thành phần tham gia, qua đó tăng cường tính kết nối giữa các lĩnh vực.

Đôi Nam Dũng Phương - Thanh Hải (Báo SGGP) thi đấu tại giải.

Song song với công tác tổ chức thi đấu, yếu tố an toàn và trải nghiệm được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng. Xe cứu thương cùng đội ngũ y tế đến từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Phòng khám Chiro Lifestyle luôn túc trực tại sân, sẵn sàng hỗ trợ, xử lý kịp thời các tình huống chấn thương, giúp các vận động viên yên tâm thi đấu.

Với quy mô và cách thức tổ chức chuyên nghiệp, Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cầu nối thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong giới báo chí, đồng thời mở rộng không gian hợp tác giữa báo chí, doanh nghiệp và xã hội.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 khép lại không chỉ bằng những con số hay kết quả thi đấu, mà còn bằng dấu ấn về một sân chơi chuyên nghiệp, giàu tính gắn kết. Từ đây, một hình ảnh mới của người làm báo được khắc họa rõ nét – năng động hơn, gần gũi hơn và sẵn sàng hòa mình vào những hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.

Kết quả chuyên môn:

+ Đôi lãnh đạo:

1. Lê Công Hưng (In Báo Nhân Dân) - Trần Thanh Tùng (Báo Quân khu 7).

2. Trần Trân Định (Báo Bảo vệ pháp luật) và Nguyễn Văn Khoa (Tập đoàn FPT).

3. Nguyễn Ngọc Minh (Hội TVĐL Thuế TPHCM) và Phan Hoàng Sơn (Báo Xây dựng).

+ Đôi nữ:

1. Nguyễn Thị Phương Thảo - Trịnh Phương Trang (Trung tâm PTTH Quân đội phía Nam).

2. Trần Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Sáng (Thuế TPHCM).

3. Phan Thương - Nguyễn Thị Đoan Diệu (Báo Thanh Niên).

+ Đôi nam:

1. Lê Văn Thanh – Phạm Anh Tuấn (Acecook Việt Nam).

2. Trương Sơn Hải – Đậu Xuân Ba (Trung tâm PTTH Quân đội phía Nam)

3. Tống Bằng Giang - Đinh Ngọc Quảng (BCĐ Công an TPHCM).

+ Đồng đội:

1. Trung tâm PTTH Quân đội phía Nam

2. Liên quân Tạp chí Đông Nam Á - Cục Truyền thông CAND - Báo Bảo vệ pháp luật.

3. Hội TVĐL Thuế TPHCM.

DŨNG PHƯƠNG