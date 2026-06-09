Tuyển taekwondo Việt Nam có 8 suất góp mặt ASIAD 20

Hiệp hội taekwondo châu Á đã công bố chính thức các suất tham dự ASIAD 20 dành cho Thể thao Việt Nam.

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm từng giành HCĐ tại ASIAD 19 ở hạng cân 67kg nữ. Ảnh: BẠC KHIÊM

Theo thông báo mới nhất từ Hiệp hội taekwondo châu Á, Thể thao Việt Nam được trao 8 suất chính thức tham dự ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Qua đó, chúng ta có 2 suất đối với nội dung quyền (quyền cá nhân nam, quyền cá nhân nữ) và 6 suất dành cho thi đấu đối kháng (58kg nam, 68kg nam, trên 80kg nam; 49kg nữ, 67kg nữ, trên 67kg nữ). Trước đó, giải vô địch châu Á 2026 vừa tổ chức tại Mông Cổ giữa tháng 5 vừa qua đã được chọn là giải vòng loại ASIAD 20.

Môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ đưa vào thi đấu 10 bộ huy chương với 8 nội dung đối kháng (4 nội dung nam, 4 nội dung nữ) và 2 nội dung quyền biểu diễn. Dự kiến, các VĐV môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ tranh tài từ ngày 1-10 tới 3-10.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức ở Trung Quốc, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã giành được 3 HCĐ với các kết quả thi đấu của Trần Hồ Duy (quyền cá nhân nam), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), đồng đội đối kháng hỗn hợp nam nữ.

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng để tìm gương mặt phù hợp đăng ký tranh tài ASIAD 20. Trong đó, Ban huấn luyện nội dung quyền biểu diễn sẽ tổ chức tuyển chọn VĐV tham dự ASIAD 20 ở Tây Ninh vào ngày 12-6 sắp tới.

Hiện tại, các tuyển thủ của đội tuyển taekwondo Việt Nam của quyền biểu diễn và đối kháng đang được tập trung tích cực để sẵn sàng chuyên môn hướng tới ASIAD 20.

MINH CHIẾN