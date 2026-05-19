Võ sĩ đối kháng taekwondo dự giải châu Á chuẩn bị cho ASIAD 20

Võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng (giáp đỏ) là gương mặt đã thi đấu tốt tại SEA Games 33-2025 và tiếp tục góp mặt giải châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các tuyển thủ sẵn sàng cho giải vô địch châu Á 2026. Đây là cơ hội rất tốt giúp võ sĩ đối kháng được thể hiện trình độ nhưng cũng để biết các đối thủ ASIAD 20 của mình”, đại diện Ban huấn luyện nội dung đối kháng đội tuyển taekwondo Việt Nam bày tỏ.

Dự giải vô địch châu Á 2026, ngoài các tuyển thủ quyền biểu diễn, đội tuyển taekwondo Việt Nam cử lực lượng võ sĩ đối kháng gồm 15 võ sĩ. Trong đó, nhiều gương mặt nhận kỳ vọng đạt kết quả tốt như Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Trần Nhân Văn, Phạm Đăng Khoa, Phạm Ngọc Châm, Nguyễn Hồng Trọng… Mục tiêu của các võ sĩ đối kháng taekwondo Việt Nam là nỗ lực giành huy chương.

Tròn 2 năm trước, đội tuyển taekwondo Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á 2024 trên sân nhà (tổ chức tại thành phố Đà Nẵng). Với đối kháng, chúng ta giành 1 HCV (Bạc Thị Khiêm, 67kg nữ) và 2 HCĐ (Trương Thị Kim Tuyền, 49kg nữ; Phạm Ngọc Châm, 62kg nữ) tại Đà Nẵng. Sau 2 năm, lực lượng võ sĩ đối kháng đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có thay đổi nhưng nhóm võ sĩ kinh nghiệm vẫn đảm trách vai trò nòng cốt.

SEA Games 33-2025 tổ chức tại Thái Lan từng chứng kiến tuyển thủ Nguyễn Hồng Trọng, Định Công Khoa, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha, Nguyễn Thị Mai, Trương Thị Kim Tuyền, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm giành huy chương. Tại đó, lần lượt võ sĩ Hồng Trọng (54kg nam), Ánh Tuyết (57kg nữ), Bạc Thị Khiêm (73kg nữ) có HCV. Tuy nhiên, đấu trường vô địch châu Á có trình độ khác cấp độ Đông Nam Á. Đội tuyển taekwondo Việt Nam hiểu rõ sự cạnh tranh khó khăn để có được từng tấm huy chương tại châu Á như thế nào. Do vậy, Ban huấn luyện chuẩn bị chuyên môn cho võ sĩ đối kháng từ đầu năm theo giáo án tập trung tại TPHCM.

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm của taekwondo Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, mục tiêu hàng đầu của đội tuyển taekwondo Việt Nam là chinh phục kết quả cao nhất tại ASIAD 20. Thành tích sẽ phản ánh bằng sự chuẩn bị, đầu tư và năng lực của mỗi võ sĩ đối kháng Việt Nam. Giải vô địch châu Á 2026 là cuộc so tài giá trị. Đây là giải vô địch châu lục để võ sĩ taekwondo đối kháng Việt Nam thể hiện phong độ sau giai đoạn tập luyện nhưng còn là dịp nắm bắt nhiều đối thủ có thể sẽ gặp lại ở ASIAD 20.

Môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ tranh tài từ ngày 1-10 tới 3-10. Trong đó, nhóm nội dung đối kháng chỉ diễn ra 4 hạng cân nam (58kg, 68kg, 80kg, trên 80kg) và 4 hạng cân nữ (49kg, 57kg, 67kg, trên 67kg). Ngoài ra, môn taekwondo còn có 2 nội dung dành cho quyền biểu diễn.

Các hạng cân đối kháng này có trong chương trình thi đấu giải châu Á 2026. Khả năng tranh chấp thành tích huy chương tại giải châu Á của võ sĩ taekwondo Việt Nam đã khẳng định qua nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, từ sân chơi vô địch châu Á tới tranh tài ASIAD vẫn là 2 trình độ khác biệt bởi khi thi đấu cấp độ Đại hội thì tất cả võ sĩ luôn thể hiện cao nhất tinh thần và trình độ của mình.

Giải taekwondo vô địch châu Á 2026 tổ chức tại Mông Cổ. Nội dung quyền biểu diễn thi đấu ngày 19 tới 20-5. Nội dung đối kháng diễn ra từ ngày 21 tới 24-5.

Thành phần đội tuyển đối kháng của taekwondo Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2026 đón chào sự trở lại của Trần Thị Ánh Tuyết. Cô từng thông báo giã từ đội tuyển quốc gia sau SEA Games 33-2025 nhưng quyết định trở lại tập luyện chuyên môn năm 2026 để đảm trách các nhiệm vụ thi đấu quốc tế năm nay.

