Võ sĩ taekwondo Việt Nam thua đáng tiếc tại 2 ngày đầu tại giải vô địch trẻ thế giới 2026

Võ sĩ taekwondo Việt Nam đã tập trung thi đấu trong những nội dung đầu tiên tại giải vô địch trẻ thế giới 2026 đang tranh tài ở Uzbekistan.

Võ sĩ Việt Nam đang thi đấu tại giải taekwondo trẻ thế giới 2026. Ảnh: BTC

Giải đấu đang tranh tài tại Uzbekistan. Tại hạng cân 59kg nữ, võ sĩ Nguyễn Ngọc Lan Phương của Việt Nam đã gặp đối thủ Rodriguez Sern (Mexico) tại vòng 1/32. Dù cố gắng nhưng Lan Phương để thua 0-2 do đó chấp nhận dừng bước.

Tại cuộc đấu hạng cân 46kg nữ, Lương Thị Hải Yến cũng phải dừng bước do thua 0-2 trước Garcia Penaloza (Mexico). Niềm hy vọng của đội tuyển taekwondo Việt Nam là Trần Hồ Nhân Văn đã thi đấu hạng cân trên 78kg nam gặp đối thủ Brylov Nazar (Ukraine) nhưng thua đáng tiếc 1-2 do vậy bị loại tại vòng đầu tiên của hạng cân. Với nội dung 55kg nữ, võ sĩ Nguyễn Kim Ngân đã có trận thắng trước đối thủ Malaysia, tuy nhiên sau đó cô để thua 0-2 trước Tekin Nehir (Thổ Nhĩ Kỳ). Do vậy Nguyễn Kim Ngân chấp nhận dừng bước.

Giải đấu năm nay còn tranh tài tới ngày 17-4. Đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam còn một số gương mặt sẽ tiếp tục tranh tài để tìm cơ hội giành kết quả tốt nhất. Ở ngày 14-4, chúng ta sẽ có võ sĩ Bùi Ngọc Anh thi đấu hạng 42kg nữ.

Giải đấu năm nay thu hút đông đảo võ sĩ taekwondo trên toàn thế giới tham dự. Kết quả thi đấu của VĐV cũng là thành tích để Liên đoàn taekwondo thế giới trao suất tham dự Olympic trẻ thế giới 2026 tổ chức vào tháng 10 tại Senegal.

MINH CHIẾN