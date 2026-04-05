Taekwondo TPHCM: Bản lĩnh và khát vọng

Trong suốt hành trình phát triển của Taekwondo Việt Nam, đặc biệt ở nội dung đối kháng, TPHCM là đơn vị để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Từ những tấm huy chương “mở đường” ở Asiad, Olympic cho đến hôm nay, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối, đầy nội lực.

HLV Lê Huỳnh Châu (giữa) cùng 2 học trò Phạm Đăng Quang (trái) và Lý Hồng Phúc tại SEA Games 32 (ẢNH: MINH CHIẾN)

Không chỉ là mảnh đất sớm bén duyên với Taekwondo, TPHCM còn là cái nôi đào tạo nên những võ sĩ hàng đầu, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình hội nhập của thể thao nước nhà với đấu trường quốc tế. Cột mốc đầu tiên phải kể đến là tấm HCV Asiad 1994 của võ sĩ Trần Quang Hạ.

Trên hành trình mà Trần Quang Hạ đã mở lối, những thế hệ kế cận tiếp tục nối dài thành tích. Hồ Nhất Thống giành HCV Asiad 1998, còn Trần Hiếu Ngân tạo nên cột mốc không thể nào quên với tấm HCB Olympic Sydney 2000 - huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam, rồi đến Nguyễn Thị Huyền Diệu, Lê Thị Kim Hương… cũng góp phần tạo nên giai đoạn rực rỡ của Taekwondo TPHCM ở nội dung đối kháng.

Sau thế hệ “vàng” ấy, Lê Huỳnh Châu chính là võ sĩ thành công nhất của lứa 8X mà Taekwondo TPHCM sản sinh. Các huy chương từ SEA Games, giải châu Á, vô địch thế giới đến tấm vé dự Olympic London 2012 là minh chứng cho sự bền bỉ của một thế hệ kế thừa.

Cũng có thời điểm, thành tích của Taekwondo đối kháng TPHCM chững lại, đặc biệt ở nội dung nam, sau HCV SEA Games 2015 của Nguyễn Văn Duy. Khoảng trống thành tích đặt ra nhiều trăn trở cho những người làm chuyên môn, nhưng cũng chính từ đó, sự điều chỉnh, nhìn nhận và tái cấu trúc đã được thực hiện.

Niềm tin trở lại cùng cú đúp HCV SEA Games 32 năm 2023 của Lý Hồng Phúc và Phạm Đăng Quang. Hơn thế nữa, tấm HCV của Đăng Quang mang ý nghĩa đặc biệt khi vô địch đúng hạng cân 63kg, nơi người thầy Lê Huỳnh Châu từng đứng trên bục cao nhất cách đó tròn 10 năm.

Sự tiếp nối ấy không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn là biểu tượng của một dòng chảy truyền nghề, truyền lửa.

Câu chuyện về bản lĩnh và khát vọng của thế hệ trẻ TPHCM tiếp tục được viết tiếp tại SEA Games 33 năm 2025 khi Nguyễn Hồng Trọng mang về HCV hạng cân 54kg nam. Chiến thắng trước võ sĩ Indonesia ở chung kết đã đánh dấu sự trở lại đầy tự hào của Taekwondo TPHCM ở hạng cân này kể từ SEA Games 2003.

“Sau khi rời bục nhận giải, tôi tự nhắc nhở bản thân phải tạm quên niềm vui chiến thắng hiện tại. Trước mắt tôi là những thử thách mới lớn lao hơn, nơi tôi cần tập trung giữ vững và nối dài chuỗi tự hào mà thế hệ đi trước đã dày công gây dựng”, Hồng Trọng khiêm tốn trả lời sau khi đoạt HCV SEA Games 33.

Hiện tại, trong số 22 vận động viên đội tuyển Taekwondo quốc gia nội dung đối kháng năm 2026, TPHCM đóng góp đến 9 gương mặt, con số thể hiện rõ chiều sâu lực lượng và sức sống của thế hệ kế cận. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn.

Từ vinh quang của quá khứ đến khát vọng hôm nay, Taekwondo đối kháng TPHCM vẫn đang lặng lẽ đi tiếp con đường được xây bằng mồ hôi, niềm tin và những giấc mơ không ngừng được tiếp nối.

NGUYỄN ANH