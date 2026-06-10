Phạm Quang Huy và đồng đội giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam giải Đông Nam Á 2026

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục có thêm tấm HCV tại nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Xạ thủ Phạm Quang Huy của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình tranh tài ngày 10-6 tại giải đấu diễn ra ở Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam với 3 xạ thủ Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh.

Trong vòng loại, Phạm Quang Huy đã đứng hạng 3 với kết quả 576 điểm. Nguyễn Đình Thành có 575 điểm, đứng hạng 4 còn Lại Công Minh đứng hạng 6 với thành tích 570 điểm.

Xét thành tích đồng đội, đội Việt Nam đạt 1721 điểm để xếp nhất, giành HCV. Trong kết quả đồng đội, đội Indonesia giữ hạng nhì còn Thái Lan có vị trí thứ 3. Tấm HCV của đội súng ngắn 10m hơi nam Việt Nam là tấm HCV thứ 7 của đội tuyển bắn súng Việt Nam trong giải năm nay.

Ở cuộc đấu chung kết nội dung, xạ thủ Lại Công Minh đã giành tấm HCĐ khi có 176,1 điểm còn Nguyễn Đình Thành giữ hạng 5, Phạm Quang Huy giữ hạng 7.

Cùng ngày thi đấu, xạ thủ Việt Nam còn tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam nhóm tuổi trẻ. Tại đây, xạ thủ Nguyễn Thành Nhân đã giành HCĐ cá nhân còn đội nam (Nguyễn Thành Nhân, Lê Duy Vương, Phạm Tuấn Hùng) có vị trí hạng nhì với tổng 1697 điểm, giành HCB.

Giải bắn súng Đông Nam Á 2026 sẽ tranh tài các nội dung còn lại trong ngày 11 và 12-6 trước khi bế mạc chương trình thi đấu.

MINH CHIẾN